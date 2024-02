El primer sonido del día de Carlos Herrera: la decisión de José Luis Ábalos de no dimitir tras el caso Koldo

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la decisión de José Luis Ábalos de no dimitir tras el caso Koldo.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días. Bueno, ya llegó el lunes. Que maravilla. ¿Verdad? Que felicidad. Lunes, 26 de febrero. A esto le quedan dos días. ¿Tres? Porque este es bisiesto. Pero. Pero no hay menos. Y continúa el viento y la lluvia En España. Va a llover con fuerza en Cantabria, En el norte de Cataluña. En Baleares. Nevadas importantes en el norte del país".

"Bastante viento y temperaturas que van a la baja en algunos puntos del País Vasco y Navarra van a caer hasta hasta seis grados. Ahora le contaré a lo largo de la mañana. Le contaré o resumiremos el día de hoy en Valencia, que no va a ser fácil para los afectados por el incendio de Campanar. Ningún día ha sido fácil para ellos, pero hoy comienza una nueva semana y la rutina poco a poco empezará a imponerse".

"¿Que pasará con ellos, con su edificio, con su casa? Se han quedado con lo que llevan, literalmente con lo que tienen. Quizá habrá un par de pisos en el que el fuego no haya destruido prácticamente todo y las vidas que se ha llevado de esto. Les hablo enseguida, porque ustedes hoy indudablemente, al calor de este caso, Koldo o caso Ávalos, algunos pretenden que sea el caso Sánchez".

"¿Se están haciendo una pregunta Pone esto en peligro la Legislatura? Es la pregunta del millón y la pregunta del millón. Si quiere mi opinión, tiene una respuesta y es seguramente no y usted me dirá hombre, un caso de corrupción. El que no sabemos las ramificaciones y hasta dónde puede alcanzar, no va a hacer tambalearse al gobierno. Miren al gobierno".

"Sólo le hará tambalearse el que alguno de los socios le retire su confianza. Ese socio, el más veleta, o el o el más impredecible, puede ser el señor Puigdemont. Y el señor Puigdemont le conviene que esté el señor Sánchez ahí y que se entiendan de alguna manera y que salga adelante. Lo único que a él le interesa, que es la amnistía".

"Por cierto, la amnistía que puede ser efectivamente, una broma. Las consecuencias de esa ley de impunidad judicial comparado con el caso Colom. Pero miren, hasta que no conozcamos bien el alcance de las ramificaciones y ello dependerá de la investigación judicial y también, paralelamente, de la investigación de la investigación periodística, poco se puede aventurar. Así que no, no adelantemos etapas, ni les aconsejo que acaricien sueños húmedos que por el momento no son visibles".

"Esto bueno, yo les recuerdo que el caso Gürtel, instruido por el juez Garzón, por cierto condenado por prevaricación, tiene una sentencia en el que un juez Prada manipula el sumario para colaborar en la moción de censura. Metió una frase, una frase bueno, que daba la culpa al Partido Popular y a Rajoy que el Tribunal Supremo dijo que no procedía".

"Incluso la Audiencia Nacional le quitó el caso de los papeles de Bárcenas a De Prada y eso sirvió para que saliese el señor Ábalos con esa frase pactada del guión del juez de Prada en su intervención en la moción de censura y el resto ya lo saben ustedes lo que pasó. Ahora 20 imputados van a tener que responder por contratos asignados a la tal Sociedad de Gestión de Apoyo a la empresa de adjudicaciones públicas directas a dedo, que sin Ábalos no hubieran sido posible y un chófer asesor del ministro no consigue que una empresa sin experiencia ni actividad se haga con contratos de más de 53 millones de euros".

"Y que lo sepa el ministro. ¿Qué quieren ahora en el PSOE? Que se entregue Ábalos para así cerrar este caso y que este caso no tenga más ramificaciones. ¿Y la pregunta es va a dejarse matar y ser el solo, el único culpable? ¿Va a asumir que el Marlaska, Armengol, Víctor Torres, Salvador, ella son responsables de comprar mascarillas por un precio desorbitado a una empresa vacía?"

"¿Lo va a asumir el señor Ábalos? Va a hacer caso a la insinuación de la señora María Jesús Montero con aquello de yo sé lo que yo haría, Lo cual es mentira, por cierto, porque ella no lo hizo. Cuando el caso de los seres".

"Es verdad que en este asunto todo va muy rápido, las investigaciones son vertiginosas y va a costar mucho pararlas. Lo saben en el PSOE. Saben también, como les decía, que la amnistía puede ser una auténtica broma comparado con esto y que el PSOE huele a descomposición porque cuando se quiere ir buscando, incluso se puede buscar más atrás. Con lo fue el guardián de los avales de Sánchez en aquel famoso congreso en el que Sánchez vence no por mucho margen a Eduardo Madina.

"¿Y la pregunta es por qué había que vigilar aquellos avales día y noche? ¿Sospechar lo mejor del señor Eduardo Madina? Yo no lo sé porque no he hablado con él. Que pudo haber fraude también en aquellos avales. Hombre del que mintió en su tesis, el que guardaba una urna con votos después de una detrás de una cortina, no pudo haber falsificado avales".

"Bueno, la papeleta que tiene ahora mismo soy es tremenda, absolutamente tremenda. Tanto que cunde la preocupación por que Ábalos haga bueno el manual de resistencia de Sánchez y no acepte echarse a un lado así como así. Porque si algo está claro tras este fin de semana es que en el y con Sánchez a la cabeza es que están locos".

"Porque Ábalos renuncia a su acta de diputado. Solo hay que escuchar los mensajes que han lanzado. Este gobierno llegó con el máximo compromiso por la lucha contra la corrupción. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hay y el que la hace".

"Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Arévalo y por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión. En este sentido. Yo sé lo que yo haría. No, no, no, yo no sabría que tú harías nada. No lo hiciste. Cuando los seres, los lobos. Ahora encerradas, hay pánico a que llegue el miércoles y se consume el esperpento".

"Es decir, a la tarde de ese miércoles, después de que a Sánchez le hayan frito por la mañana en la sesión de control con preguntas sobre el caso, con lo que se celebra la Comisión de Interior en el Congreso que preside Ábalos y que va a abordar un tema tan entrañable como la corrupción y la impunidad, las chanzas y los memes que van a salir de ahí".

"Ni les cuento ni les cuento. Van a crucificar al Soy ya hoy el diario El País nos cuentas y tratando que sea por las buenas, que Sánchez está ultimando una salida personal para Ábalos, pero a él le atormenta que se venda su cabeza como un tributo a la derecha".