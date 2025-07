Las lágrimas de Iván Romeo tras no haber conseguido un mejor puesto en la etapa del Tour: "Ahora mismo estoy bastante triste"

El ciclista español del Movistar Team, Iván Romeo, fue uno de los protagonista de la 15ª etapa del Tour al estar presente en la fuga del día, a pesar de haber estado "todo el día a contrapié".

El corredor vallisoletano no ocultó su desolación al término de la etapa que se llevó el belga Tim Wellens por no haber conseguido una mejor posición: "No sé qué decir muy bien ahora mismo, porque... Bueno, te ves ahí, ¿no? Y obviamente, pues ganar no íbamos a ganar, pero bueno, he visto ahí una muy buena plaza, ¿no? Al final, a tres de meta cuando he arrancado y, no sé, creo que, pues el equipo se merecía más porque hoy, desde el primer día del tour, hoy era una etapa para mí".

EFE Iván Romeo, junto a un compañero, antes del comienzo de la 15ª etapa

En declaraciones a los medios de comunicación, y entre ellos a nuestro compañero Quique Iglesias, detalló cómo ha vivido esta etapa: "Hemos ido todo el día a contrapié, ha habido una caída en el kilómetro 20 y nos hemos quedado todos cortados. Ha tenido que tirar Einer, ha tirado Enric 20 kilómetros para mí solo. Me ha lanzado Nelson un ataque. Me he ido con Vingegaard. Luego se han ido otros 10. He vuelto a arrancar yo por detrás, he vuelto a hacer otra vez la fuga luego he vuelto a arrancar con Van Aert es como que he ido todo el día a contrapié."

Un Romeo que el puesto final de la etapa "no sirve de nada": "Hacer el 13, el 14, el 15, como haya hecho, pues, evidentemente, no es lo que quería"

Para Iván Romeo, ha sido "un día muy especial," pero bueno, "ahora mismo bastante triste la verdad". Romeo, que como detallaba nuestro compañero Quique Iglesias desde la meta, recibió el apoyo de su padre.

"Ha habido un momento", confiesa Romeo, "que he pensado que iba a hacer tercero, pero salió a por mí Simmons. Y, bueno, pues, obviamente, da rabia, ¿no? Soy muy competitivo".

"Estoy seguro de que estaré contento, lo que pasa es que ahora tengo mucha rabia en el cuerpo", apunta el vallisoletano que reconoce que tenía esta etapa marcada desde Lille, en el comienzo del Tour "y he ido guardando todos los días para hoy y creo que tenía las piernas, no sé si para haber ganado, pero para haber estado mucho más adelante".

Quique Iglesias Iván Romeo recibe el apoyo de su padre

"Yo siempre quiero y siempre voy a querer ganar, eso no va a cambiar nunca", concluye un desolado Iván Romeo que ya estuvo en un top-10 en la etapa de la contrarreloj.

Iván Romeo debuta este año en el Tour de Francia con tan solo 21 años, a punto de hacer 22 el mes que viene, - es el más joven del Tour - y ha llegado a la ronda gala después de haberse proclamado Campeón de España en ruta.