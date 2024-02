Va a un bar de Madrid, pide una cerveza y lo que encuentra en el vaso le obliga a ir a urgencias

Cada mañana, pasadas las 10 h, los oyentes de 'Herrera en COPE' se convierten en los protagonistas compartiendo sus mejores anécdotas e historias. En esta ocasión, la pregunta que ha lanzado Alberto Herrera a los fósforos ha sido: ¿Qué les ha picado?

El primero en llamar a la radio ha sido Andrés, que ha narrado su experiencia mientras estaba tomando el aperitivo. Descubre su historia en el siguiente audio.

"Estaba tomando un aperitivo en un pueblo de Madrid, a las afueras, y me tragué una avispa", comenzaba diciendo esta oyente. El insecto cayó en la cerveza sin que Andrés se diera cuenta y se la tragó.

"Yo noté algo raro en la garganta y es que me picó en el interior. Me produjo una tos, lo expulsé y ahí me di cuenta de que había sido una avispa", ha añadido. Al darse cuenta de lo que había pasado fue al médico, pero, por suerte, no le dio reacción alérgica y no necesitó ningún tratamiento.

Abejas, escorpiones o serpientes

A María Isabel le picó un escorpión. Estaba en la casa de la sierra de sus suegros, con su familia y su marido y su cuñado salieron de caza. "Al volver metieron la escopeta debajo de la cama y decidimos colgar el saco del techo para que no lo tocara mi hija, que era bebé", ha explicado.

De repente, en medio de la noche, mientras dormían, sintió un picotazo en un dedo de la mano y es que había caído un escorpión que se había colado en el saco.

El caso de Ángel también ocurrió en una casa familiar de verano, mientras hacía limpieza. Le tocó quitar una persiana de una ventana y se la echó a la espalda sin darse cuenta de que tenía un panal. "Yo no sabía como correr más. Cogí me tiré a la piscina de cabeza y al salir me dice mi cuñado, ¿te ha pasado algo?", ha explicado sin poder contener la risa a Alberto Herrera.

A Manuel le mordió una serpiente en la mano en la misma puerta de su casa. "Teníamos dos entradas para el jardín en casa, una la queríamos quitar. Los albañiles pusieron unos tablones, fue a salir de casa, vi una cosa meterse entre los ladrillos", comenzaba narrando.

"Pensé que era una rata, pero al retirar los ladrillos vi una serpiente. Busqué un cubo y pensé en cogerla por el rabo. Le puse un palo en la boca, pero al soltarlo me mordió. Como no me soltaba, tuve que sacrificarla". No sabe si era venenosa", añadía este oyente.

Una picadura de rata o de medusa

La historia de Juan Miguel ocurrió hace bastantes años. "Me picó una rata en un río cuando éramos jóvenes, tendríamos 11 o 12 años. Íbamos con un cubo a coger cangrejos al río. Tiré para fuera de uno que vi muy grande y era una rata. Salimos corriendo para el pueblo y no encontrábamos al médico, resulta que estaba en el casino jugando al dominó", ha detallado.

"Me picó una medusa, pero no quedó demostrado", así comenzaba Leo su historia de la que ahora se ríe, pero con la que vivió un muy mal rato. "Estábamos seis parejas jóvenes cenando en un chiringuito al lado de Sitges, después fuimos a bailar en una carpa. Con la alegría dijimos, vamos a bañarnos. No teníamos traje de baño, así que nos metimos desnudos", detalla.

Lo que pasó después te lo puedes imaginar, una medusa le picó en sus partes íntimas, en concreto, "en el aparato reproductor masculino", obligándole a ir a urgencias y sufriendo un gran dolor.

Escucha estas y otras muchas historias de los oyentes de 'Herrera en COPE' en el siguiente audio.

