Andrés Millán, experto en finanzas: "Puedes exigir intereses a Hacienda a partir de 6 meses desde que haces la Declaración de la Renta"

En plena campaña de la declaración de la Renta, que se extiende hasta el 30 de junio, son muchos los contribuyentes que cometen un error de bulto: aceptar el borrador que propone Hacienda sin una revisión previa. El abogado y divulgador fiscal Andrés Millán, conocido como Lau Thipe en redes sociales, ha advertido en el programa 'Herrera en COPE' de los riesgos de esta práctica, que puede suponer pagar más impuestos o recibir una devolución menor de la correspondiente. Millán insiste en que, aunque el borrador es una propuesta útil, "puede estar incompleto y no siempre incluye todas las deducciones, sobre todo las autonómicas".

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El principal fallo del borrador, según el experto, es la omisión de numerosas deducciones autonómicas. Millán critica que Hacienda, a pesar de ser "una referencia a nivel de inteligencia artificial" por su capacidad para trazar datos, no incorpore estas bonificaciones de oficio. "Puedo comprender que no sepa si has ido al dentista, pero por ejemplo, las deducciones autonómicas, la posibilidad de metértelas y que tú pongas sí o no, debería hacerlo, pero por alguna razón no lo hace", ha señalado.

Por ello, recomienda a cada contribuyente "que mire el manual de la renta de su comunidad autónoma". Existen deducciones por gastos tan variados como el gimnasio (en la Comunidad Valenciana y La Rioja), el veterinario (en Asturias o Andalucía) o el alquiler de la vivienda habitual en comunidades como Madrid y Cataluña. "Infórmate de qué tienes en tu comunidad y métete absolutamente todo para pagar los mínimos impuestos", ha aconsejado Millán.

¿Qué hacer si la declaración sale a pagar?

Si el resultado de la declaración es a pagar, no todo está perdido. Andrés Millán ha explicado que existe la posibilidad de presentar una declaración rectificativa de los últimos cuatro ejercicios. "Puedes rectificar la renta de años anteriores y así que te devuelvan una parte y compensarlo con lo mucho que vas a pagar este año", ha detallado.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

El experto también ha querido desmitificar el resultado. Que salga a devolver significa que la empresa "te ha retenido dinero de más" durante el año, mientras que un resultado a pagar puede indicar simplemente que "has hecho todo bien, has ganado bastante dinero y, por tanto, pues tienes que pagar los correspondientes impuestos".

Plazos, devoluciones y el 'impuesto silencioso'

Para quienes esperan una devolución, Millán recuerda que Hacienda tiene un plazo de hasta seis meses desde el final de la campaña, el 30 de junio, para realizar el ingreso. Pasado ese tiempo, el contribuyente puede exigir intereses. Una estrategia para acelerar el proceso es "presentar la renta cuanto antes", ya que la Agencia Tributaria sigue "un cierto orden a la hora de devolver el dinero".

EFE Oficinas de la Agencia Tributaria

Sin embargo, el experto lanza una advertencia sobre las prisas. Ha alertado de que en algunas comunidades, como podría ser el caso de Castilla y León, "todavía no se han incluido algunas de las bonificaciones autonómicas que existen" al inicio de la campaña. "Si sabes que en tu comunidad existe una bonificación y no te aparece, no es que te estés equivocando, es que todavía no está actualizada", ha explicado, añadiendo que le parece "una vergüenza".

Finalmente, en la línea de su libro 'Ahorra impuestos en todo', Millán ha criticado el sistema fiscal español. "Aquella cosa que más nos cuesta, que es el trabajo, es justo lo que más impuestos paga de todo", ha lamentado. Además, ha señalado a la inflación como un impuesto encubierto que ha provocado una pérdida del 60% del poder adquisitivo desde el año 2000, agravado por el hecho de que los tramos del IRPF no se han deflactado para adaptarse al coste de vida actual.