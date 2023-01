"Carlos Herrera es igualito que túuuu...": María José Navarro interpreta a Shakira y deja a todos de piedra

Este martes, María José Navarro presentaba en su diario un adelanto exclusivo. Con motivo de la última canción de Shakira con Bizarrap que ha generado tanto éxito, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha preparado una versión dedicada a Alberto Herrera, con claras menciones a su padre, Carlos Herrera. Ha sido este miércoles cuando hemos podido escuchar la canción al completo, interpretaba por Navarro.

"Y ahora, llega ella", decía Alberto Herrera, al tiempo que comenzaba la sintonía que da paso a la sección de Mari Jose, ya conocida por todos los oyentes. "Ayer lo anunciaba la protagonista, llevada por la ira y el rencor, durante el fin de semana me hizo una canción. Se titula 'Motopapi Music Sesion 53'", presentaba.

Sin poder contener la risa, explicaba que "Motopapi es el famoso productor Eduardo Ruiz Milla", al tiempo que lanzaba una advertencia a todos aquellos que estuvieran escuchando COPE en este momento. "Aquí llega, en forma de coplilla, el 'Diario de María José Navarro'", daba paso Alberto Herrera.

Las mejores frases de la versión de Mari Jose al último éxito de Shakira

"Perdón, ya cogí otro tren, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tu padre te aconsejó y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión", comienza la versión de Navarro. "Una senior como yo, no está para novatos. Pa' chorbos como tú", es otra de las frases que más impacto ha causado y que se repite en varias ocasiones durante la canción.

En la frase que dice "a ti te quedé grande", María José añade "por eso acabarás con una igualita que tú". La mención a la radio tampoco podía faltar y la encontramos en la siguiente frase: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago radio, perdón que te salpique". En una nueva alusión a Carlos Herrera, Navarro canta: "Me dejaste de jefazo al suegro, con la firma en los labios". Y la mítica frase sobre las mujeres, en vez de "facturan", para ella "fracturan".





"Tiene nombre de persona buena, Carlos Herrera no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Carlos Herrera es igualito que tú, pa' chorbos como tú", entona a continuación, volviendo a mencionar al comunicador. Además, asegura que ella vale "por dos de 102". Respecto a Alberto Herrera, no se queda atrás. "Cambiaste un tractor por un Twingo y un reloj de mantero por un Casio", han sido las palabras de Navarro.

Al terminar la canción, todos los presentes en el estudio no podían creerse lo que acababan de escuchar. "¿Y ahora qué digo?", se preguntaba Alberto Herrera, que aseguraba que "ha mejorado la original". Por su parte, la propia Mari Jose lanzaba una lanza a su favor. "Voy a decir una cosa a mi favor, es muy difícil cantar esta canción. ¿Tú sabes lo que es el fraseo de esta mujer? ¿Y los tonos?", eran sus palabras. Por último, Goyo añadía: "Voy a decir una cosa en favor tuyo, ha habido momentos que lo has bordado de verdad".