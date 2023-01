Carlos Herrera confiesa el inesperado encuentro que ha vivido en un bar de Elche: "¿A qué no me conoces?"

El pasado domingo, el Fútbol Club Barcelona ganaba el primer título de la era Xavi, al hacerse con la Supercopa de España derrotando al Real Madrid. Con esta derrota del club blanco surgían las dudas en torno a un posible cambio de ciclo. ¿Estamos ante un punto de inflexión? ¿Van a cambiar las tornas en el ámbito futbolístico español?

Audio

Carlos Herrera analizaba las claves del partido y respondía, desde su punto de vista, a estas cuestiones. "¿Es un cambio de guardia, un cambio de turno, un cambio de ciclo?", era la preguntaba que se hacía el comunicador. Aunque asegura que es "muy pronto" para llamarlo así, valoraba los datos más recientes de ambos clubes

"Lo cierto es que el Barcelona llevaba dos años sin ganar un título y va primero en LaLiga. Con un Madrid ha ganado cinco Copas de Europa en 9 años y los derbis y lo demás", recordaba Herrera. Entonces, "¿esto significa algo? ¿Empieza un ciclo delicado para el Real Madrid?", volvía a cuestionarse el comunicador. "Quizá sea pronto para decir eso, pero bueno, a los del Barça no le quita nadie la alegría", era su respuesta. Lo que está claro es que hay que esperar a los próximos partidos para analizar la evolución de ambos equipos, tanto en Liga como en otras competiciones como la Copa del Rey que se disputa esta semana.

Carlos Herrera conoce a uno de sus ídolos del fútbol

Minutos más tarde, al hilo del tema deportivo de la jornada. El comunicador volvía a demostrar que es un gran aficionado al fútbol al confesar a quién conoció hace unos días de casualidad. Como el mismo ha explicado en 'Herrera en COPE', se topó con uno de sus ídolos durante una visita a Elche. Escucha el momento en el audio del comienzo de esta noticia.

"El otro día, por cierto, debo decirlo, conocí a uno de mis ídolos, de mis grandes ídolos", comenzaba diciendo. Se trata de Marcial Pina."Estaba yo en Elche y entro en un sitio a tomarme algo. Un señor con gorra me dice, ¿a qué no me conoces?", continua la historia que ha narrado el propio Carlos Herrera.

En este punto, él contestó a Marcial diciendo: "¿Cómo que no te conozco? Si quieres te digo todas las jugadas que hiciste por la banda izquierda y por la derecha en el Barça y en la Selección, y en el Atlético de Madrid". En este punto, no se ha quedado corto en halagos hacia el exfutbolista. Lo ha calificado como "un super clase" con "una técnica auténtica" y lo ha enmarcado en un selecto grupo de "jugadores con una distinción, una elegancia, con clase, con porte físico".