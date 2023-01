"¿No te echaron de casa?" Alberto Herrera desvela el motivo por el que tuvo una gran bronca con Carlos Herrera

El comienzo de año supone un cambio de tendencias en muchos aspectos, sobre todo si hablamos de moda. En 'Herrera en COPE', en un momento de conversación distendida, en tono de humor, se ha hablado de cortes de pelo, de aquellos que se llevaron hace años, de los que han generado polémica, de los últimos que se han puesto de moda o de los que vienen, incluso Alberto Herrera ha sacado a la luz una anécdota personal junto a su padre por un corte de pelo.

Aquí puedes escuchar el audio en el que Alberto Herrera cuenta la bronca que tuvo con Carlos Herrera por un corte de pelo

Carlos Herrera confiesa el inesperado encuentro que ha vivido en un bar de Elche: "¿A qué no me conoces?" El comunicador ha explicado en 'Herrera en COPE' el momento en el que conoció a uno de sus ídolos futbolísticos Redacción Herrera en COPEMadrid 17 ene 2023 - 09:12

Audio



"Militar, raya a un lado y esto no sé si se pronuncia mullet o mulet, pero es el peinado este que lleva Héctor Bellerín, el jugador del Barça antes del Betis, que es llevar los lados rapados y la parte de arriba y la parte de atrás un poquito más larga", comenzaba introduciendo Alberto Herrera, para dar paso al tema. Este, junto a "la melena escalonada", son las "tendencias de corte de pelo para 2023", aseguraba el presentador.

En este punto, se han fijado en Joaquín Reyes, y en la lista de peinados del humorista. "Yo dejaría solo el flequillo estándar, el pelo ensaimada o el engominado para atrás estilos Bárcenas. No permitiría la raya en medio con coleta y tampoco el peinado cenicero ni la cresta, a no ser que seas futbolista. Para los que tengan pelo", comentaba Reyes, provocando las risas de los tertuliandos de 'Herrera en COPE' al recordar el icónico momento.

La anécdota familiar de Carlos y Alberto Herrera por un corte de pelo

"El peinado de Bellerín lo han llevado los cantantes de sevillanas de los 70 toda la vida. Con lo que no puedo es el mohicano", añadían entonces. En ese momento, Alberto Herrera tiraba de hemeroteca y recordaba una anécdota familiar vinculada a un corte de pelo que se hizo hace unos años.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Se remontaba al momento en el que "se llevó mucho la cresta", una moda a la que él mismo se sumó, puede ser que porque la llevaba Diego Tristán del Deportivo. Sin embargo, asegura que ahora ve fotos del momento y no le pareció muy buena idea. Los tertulianos del programa escuchaban con atención la historia, cuando uno ha preguntado: "¿Y no te echaron de casa?".

Alberto Herrera no ha tenido ningún reparo en explicar lo que ocurrió con su padre en ese momento. "A ver si encuentro una foto que me hicieron mientras mi padre me echaba la bronca porque íbamos a ir a comer a algún sitio" me puse un polo, y llevaba una especie de mullet", decía. En la imagen "se le ve echándome una bronca y diciendo, "conmigo no vas a así a la calle"".