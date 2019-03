Carmen Calvo en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

Tiempo de lectura: 1



Termianmos la semana intentado despejar la sala de espera de pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- Ayer, Carmen Calvo lo bordó en la SER. Escucha esta que es buena: “Yo también he trabajado en el ámbito privado muchos años, soy funcionaria pública”. Quizá lo dijo para celebrar la festividad del día, Santo Tomás de Aquino. En su reencarnación anterior dijo: “En esto hay que ser muy tomista y meter el dedo en la llaga”. Vayamos por partes, que diría Jack the Ripper. El del dedo en la llaga era Tomás Apóstol, también llamado el Gemelo, su festividad es el 21 de diciembre. Entre los dos Tomases hay doce siglos y un Mediterráneo de distancia.

- No me dirás que no estaba capacitada…luigi apostilló en mi blog: “El funcionario público no es de nadie. Carmen Calvo, privada”.

- Hoy, el Instituto de Andévalo, en Huelva, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, dejará salir a las chicas al recreo, pero a los chicos no, para que comprendan lo que han sentido las mujeres durante mucho tiempo.

- Bea Talegón pide en la red sitios republicanos en Madrid para comer, alojarse, tomar unas cañas. Si sabéis alguno, contestad aquí. Nuestro Albert Boadella, que es un caballero, respondió al momento: “El Hotel Ritz. Allí estuvo expuesto el cadáver de Durruti recién muerto en la Ciudad Universitaria.

- El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que es uno de los cargos públicos más lerdos de España: “Soraya Rodríguez se va porque no puede vivir del PSOE”.

- Diego González, aquí otro primo, reproduce una expresión muy del gusto del doctor Calamidad: “el bloqueo parlamentario del PP y C’s. Bloque parlamentario que consiste en que entre los dos tienen el doble de diputados que el PSOE. Es de no creer”.