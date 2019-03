El comentario de Santi González en 'Herrera en COPE' del miércoles 27 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 2



El análisis de la actualida de Santi González en 'Herrera en COPE'.

No debe de haber asuntos de mucho fundamento sobre los que discurrir a juzgar por la facilidad con que nos empeñamos en tonterías. Como si no tuviésemos bastante con las propias, nos empeñamos en dar pábulo a las ajenas. Un suponer, las del presidente de México, López Obrador. Hablábamos ayer de la falacia del historiador. Para deshacer el relato en sí mismo basta con recurrir a la analogía. ¿Consideran los menguados de Podemos, que son los únicos apoyos españoles (junto a los separatistas) de las tonterías de López, que el presidente de la República italiana debe pedir perdón por la conquista de España, los mártires de Numancia, etc?

Y el asesinato de Viriato, no te olvides de lo de Viriato, que a mí no me deja sosegar y que además era pastor. Cierto. Y lo de Viriato, pero yo no me empeñaría mucho en ello. Ten en cuenta que era lusitano y ya solo nos faltaba enredarnos con Portugal en otra disputa como la de la vuelta al mundo. Pero a lo que vamos. Lo pertinente sería agradecer a la antigua Roma lo mucho que debemos a su invasión, empezando por la lengua. Es que esto parece aquella secuencia magistral de ‘La vida de Brian’, en la que se reúne la Ejecutiva del Frente Popular de Judea, para discutir: “¿Qué han hecho por nosotros los romanos?” El Derecho, los acueductos, las calzadas, etc. Pues eso es lo que puede preguntarse el tal López y sus simpatizantes podemitas: ¿qué han hecho los españoles por México?

El Gobierno español ha respondido de la única manera que podía, negándose al capricho de López Obrador, pero la tinta de las hemerotecas está fresca todavía; Pedro Sánchez fue el primer gobernante mundial que viajó a México para abrazar al recién elegido presidente mexicano, mostrarle su sintonía de izquierdas y tratar de sumarlo al Grupo Internacional sobre Venezuela. Sobre la sintonía, ahí está la carta. Sobre lo de Venezuela dijo ‘nones’. Ahí lo dejo de momento.