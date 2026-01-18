El año de Trump: Groenlandia, Venezuela e Irán marcan su segundo mandato

Este martes se cumple un año desde que Donald Trump inició su segundo mandato en la Casa Blanca, una nueva etapa en el poder que ha estado llena de decisiones imprevistas. En el programa 'Mediodía COPE', el corresponsal en Washington, David Alandete, ha hecho balance para Antonio Herraiz de estos doce meses, los cuales ha definido como “un año de la venganza” en el que Trump se ha dedicado a saldar cuentas con sus adversarios.

Groenlandia, la gran ambición

Uno de los frentes más sorprendentes es el interés de Donald Trump por Groenlandia. Según Alandete, la intención de anexionar la isla de soberanía danesa “no es ninguna broma”. El presidente estadounidense ha amenazado a los países europeos con aranceles si envían soldados a la isla y su estrategia es una “apuesta completamente de máximos”. Trump es consciente de la dependencia militar de Europa respecto a EE. UU., como le espetó a Zelenski: “no tienes las cartas”.

La Casa Blanca ya ha puesto sobre la mesa una oferta económica de 700.000 millones y no descarta “ir por las malas”. El objetivo, según confirman fuentes de Washington al corresponsal, es que Trump pase a la historia como un presidente que “ha ampliado notablemente el territorio estadounidense”, al estilo de la compra de Alaska o Luisiana.

Un plan de tres pasos para Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro y la reciente visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, el plan de Estados Unidos para Venezuela está en marcha. La prueba de la determinación de Trump ha sido enviar al director de la CIA, John Radcliff, en lugar de a un diplomático, para reunirse con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y darles el mensaje de que “es necesario que traguen con absolutamente todo”.

El camino hacia unas elecciones, que podrían celebrarse en meses o un par de años, se sostiene sobre tres medidas clave. La primera es la liberación absoluta de todos los presos políticos. La segunda, una inédita cooperación en inteligencia con EE. UU. frente a Cuba, Rusia o Irán. Y la tercera, la desinhabilitación de todos los políticos opositores y la creación de una sociedad civil fuerte. El análisis concluye que la celebración de elecciones es ya un hecho imparable.

Irán y Ucrania, los otros frentes abiertos

En cuanto a Irán, Alandete afirma que un ataque de Estados Unidos es una opción real. Trump no quiere repetir la experiencia de Irak con un gran envío de tropas, pero sí está dispuesto a hacer valer sus “líneas rojas”. El presidente ha lanzado una advertencia clara al régimen de los ayatolás: no tolerará la represión de los manifestantes, lo que mantiene la tensión al máximo.

Finalmente, Ucrania se perfila como la “gran cuenta pendiente” de Trump. A diferencia de su firmeza con otros líderes, el presidente se muestra diferente con Vladimir Putin, de quien sabe que no aceptaría una humillación pública. Por ello, Trump “ya no habla” de Ucrania en sus discursos, en lo que parece una resignación a que el conflicto es “imposible de solucionar”.