"Para poder cobrar el 100% de la pensión, en los últimos 7 años casi 300.000 españoles se han jubilado a esta edad porque su cuerpo se lo permite"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo', la experta Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos un fenómeno en auge: el creciente número de personas mayores de 64 años que deciden seguir trabajando. Según los datos que ha aportado, en los últimos siete años este colectivo ha aumentado un 152 por 100. Se ha pasado de 180.000 afiliados a la Seguridad Social con esa edad en enero de 2018 a casi 457.000 trabajadores en diciembre de 2025.

Pilar García de la Granja ha detallado que, aunque la mayor parte de estos cotizantes son varones, "son las mujeres quienes más han incrementado este tiempo". En concreto, el aumento ha sido de un 167 por 100, pasando de 80.000 mujeres en esta situación a 215.000 en el mismo periodo. Estos datos, según ha explicado la periodista, provienen de un análisis realizado por Debjetiv.

Novedades en la edad de jubilación para 2026

Este fenómeno coincide con un endurecimiento progresivo de las condiciones para el retiro profesional. A partir del 1 de enero de 2026, la edad de jubilación ordinaria vuelve a modificarse. Aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social solo podrán jubilarse con el 100% de la pensión si alcanzan los 66 años y 10 meses. Por otro lado, quienes acrediten una cotización igual o superior a esos 38 años y 3 meses podrán seguir jubilándose a los 65 años.

Este sistema forma parte de un periodo transitorio que comenzó en 2013 y que culminará en 2027, cuando la edad de jubilación quede fijada en los 67 años para quienes no alcancen los 38 años y 6 meses cotizados. Además, se mantiene la opción de la jubilación anticipada, que permite adelantar el retiro hasta dos años, con la consiguiente aplicación de coeficientes reductores en la pensión que oscilan entre el 21% y el 3,26%.

Las razones detrás de la tendencia

García de la Granja ha expuesto varias razones para este alargamiento voluntario de la vida laboral. Por un lado, destaca que el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida son clave. "Vivimos más años y mejor, y eso significa que podemos alargar nuestra vida laboral", ha afirmado. La experta señala que son "personas activas que quieren mantener no solo unos ingresos, también actividad mental y energía".

Vivimos más años y mejor, y eso significa que podemos alargar nuestra vida laboral" Pilar García de la Granja Periodista económica

Por otro lado, la propia ley incentiva a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo para poder acceder a la pensión completa. Sin embargo, Pilar García de la Granja ha subrayado un motivo puramente económico al recordar que "muchas otras personas continúan trabajando más tiempo para mejorar su pensión". Una situación que Jorge Bustos ha calificado de positiva, concluyendo que si este alargamiento "es producto de la mejora de las condiciones físicas de la gente, bienvenido sea".