Juanma Castaño explica a Carlos Herrera quién es "con quien no se atreve Joan Laporta" en el 'caso Negreira'

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este domingo que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este lunes 17 de abril, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la rueda de prensa de Joan Laporta.

"Dos horas de comparecencia de Laporta ante los medios de comunicación y pocas novedades", señala, "la mayoría de las cosas que dijo ya las había pronunciado ante peñistas en las últimas semanas": "Sobre doblarle sueldo a Negreira, algo que el mismo en su anterior etapa hizo, simplemente dijo que era porque había subido el número de informes; informes que estaban totalmente fuera de mercado en cuanto a precio".





Juanma Castaño destaca que "defendió la integridad del Barça diciendo que no había comprado árbitros": "Esto evidentemente es fácil de demostrar porque hasta ahora no ha aparecido ninguna prueba que así lo atestigua". "Atacó muy duramente a Tebas y al Real Madrid, al que llamó el equipo del régimen", reflexiona el presentador de 'El Partidazo de COPE', "con quién no se atreve Laporta es con la UEFA y ahí es donde puede tener el principal problema".

El programa de ayer

En 'El Partidazo de COPE' de este lunes, los tertulianos Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Manolo Lama, Miguel Rico, Dani Senabre, David Sánchez y Elías Israel analizaron tambiénla previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Chelsea - Real Madrid de este martes y el suceso que ha teñido de negro el deporte español después de que un menor haya fallecido tras recibir un balonazo. El programa lo cerró la sección del 'Km 42'.