La polémica entre Valverde y Baena, y la victoria de Rahm en Augusta, en el Tertulión de los domingos

Comenzamos hablando en el Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego de la gran polémica surgida este sábado tras la victoria del Villarreal ante el Real Madrid. El jugador del submarino amarillo Álex Baena denunció este domingo una agresión de Fede Valverde en el Bernabéu.





El entorno del futbolista urguayo afirma que su enfado viene del partido que enfrentó a los dos equipos en Copa del Rey en enero, cuando se supone que Baena le dijo “Llora ahora que tu hijo no va a nacer”, en alusión a los graves problemas que estaba teniendo la mujer de Valverde con el hijo que esperan. Baena negó en redes sociales que él dijera estas palabras.

Fede Valverde y Álex Baena, protagonistas después del partido en el Bernabéu.cordonpress





Juanma Castaño: “Hay que escuchar las dos versiones y hay una agresión, que nunca se puede apoyar; sí entender, pero no apoyar. Tiene que haber ocurrido algo gravísimo para reaccionar así. No podemos discutir por un puñetazo, no está bien nada. Nosotros no podemos decir que Baena ha dicho eso; lo dice el entorno de Valverde”

Paco González: “Me dicen que Valverde va a él, Baena no le contesta y Valverde le pega. Esto es creer a uno u a otro. Si le dijo esa frase a alguien con problemas, yo no soy capaz de condenarle; pero ¿por qué voy a creer a Valverde y no a Baena?”

Manolo Lama: “No lo hemos visto, si Baena le ha dichoeso, es lamentable; y si Valverde le ha pegado, es lamentable al cuadrado. No se puede condenar y luego justificar”

Miguel Rico: “No sabemos lo que ha pasado, estamos hablando de oído”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Emilio Pérez de Rozas: “Nos estaríamos matando entre nosotros”





Tomás Guasch: “Si esa frase es verdad, es horrible. Valverde tendría que haber salido después del partido de Copa a decirlo; y su segundo error es que el presunto afectado es el culpable”

Santi Cañizares: “Es una situación inusual entre futbolistas y más habiendo pasado tres meses después. Tiene que haber sido muy grave para reaccionar así”

Siro López: “Valverde ha tenido una locura transitoria; no se justifica pero algo ha habido. ¿Quién es el primero que provoca?”

Isaac Fouto: “No se descarta la sanción deportiva, que nunca sería esta temporada”

¿Afecta la derrota ante el Villarreal para el partido de Champions?

Paco González: “Me parece que todo afecte, lo bueno y lo malo. Creo que palmar ayer también afecta"

Manolo Lama: “Veo al Madrid súper favorito para eliminar al Chelsea. Es muy superior y lo vamos a ver en el partido de ida. No creo que afecte ni el 0-4 ni el 2-3. El Madrid de la Champions es el Madrid de la Champions”

Miguel Rico: “El Madrid es el favorito por ser el Madrid y ser el campeón, pero también porque el Chelsea está infinitamente peor que el año" pasado"





Emilio Pérez de Rozas: “El papel del Madrid en los últimos meses en Liga es...."

Tomás Guasch: “Me asombra la facilidad para sentenciar. Decir que esto está liquidado, unos octavos de final de la Champions, no se puede hacer. Si el Madrid fuera líder en Liga, diría lo mismo"

Roberto Palomar: “El partido de ayer le afecta cero. Nadie salió enfadado del Bernabéu pero la gente tiene en la cabeza el partido ante el Chelsea"

Santi Cañizares: “Viendo al Chelsea, lo que hizo contra el Dortmund es de lo mejor que ha hecho en el año. La historia nos dice que el Madrid es favorito pero en las eliminaotorias, las confianzas las mínimas. Con la camiseta del Madrid nunca se puede escurrir la condición de favorito"

Siro López: “En Liga está haciendo muy mala temporada pero en Champions está en cuartos, eliminando al Liverpool; y en Copa, en la final eliminando al Barcelona"