¿Ha servido de algo la rueda de prensa de Laporta por el 'Caso Negreira?

Comenzamos el tiempo de opinión de este lunes en El Partidazo de COPE hablando de la rueda de prensa que ha ofrecido Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre el 'Caso Negreira' y debatiendo si Laporta ha salido reforzado tras las explicaciones:





Dani Senabre: “Creo que para los socios sale reforzado"

Miguel Rico: “No es convincente lo que ha dicho pero delante de sus socios se ha cargado de razón. Se ha comportado como presidente y con profesionalidad dando una convicción extraordinaria; mucha gente de los suyos le ha creído. Me ha sorprendido que no ha negado nada; lo ha justificado y razonado todo"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





David Sánchez: “Sigo pensando lo mismo que antes de la rueda de prensa. Él debe creer que ha cumplido el objetivo, sale reforzado porque vamos a hablar de Franco y no de Negreira. Lo que hace Laporta es que la gente demuestre que el Barça ha comprado árbitros y se ha esforzado en 'vender' que los informes es algo normal"

April 17, 2023, Barcelona, Spain: Foto LaPressesport calcio 17 Aprile 2023 Barcellona - Negreira, Presidente Barcellona Joan Laporta in conferenzaPress conference on the 'Negreira affaire’ by Barcelona's president Joan Laporta in Barcelona on April 17th 2023 (Credit Image: © LaPresse via ZUMA Press)





Manolo Lama: “Estamos intentando buscar explicaciones a lo inexplicable. Laporta no ha dado ni una sola explicación, ha hecho lo de 'la mejor defensa es un buen ataque'. No ha explicado por qué pagaba a un miembro del Comité Técnico de Árbitros"

Mónica Marchante: “Se le ha preguntado por un conflicto de intereses y ha dicho que ahora no se haría así, reconociendo que sí había una conflicto"

Joseba Larrañaga: “Laporta le ha dicho a cada uno lo que quería oir, a todos los socios. Del tema judicial ha pasado por encima"

Freixa: "Estáis uniendo al barcelonismo"

Toni Freixa: "Como socio, le pongo un 8 a la rueda de prensa. Me preocupaba que el club diera respuesta a la campaña de que el Barcelona ha comprado arbitrajes; estáis uniendo al barcelonismo. No me gusta el ataque explícito a personas ni instituciones; el Barça es mucho más grande que todo eso. Todo lo que ha dicho es verdad, pero no hace falta decirlo en una rueda de prensa. Lo que decía en Madrid de que 'los árbitros ayudan a los grandes' lo hacéis para esconder que los árbitros ayudan al Real Madrid. Cuando el debate lo centremos en qué se ha gastado el dinero y no en acusaciones falsas de que el Barcelona ha comprado árbitros, estaremos de acuerdo"





Minguella: "No puedo continuar la rueda de prensa. Ha salido a dar la cara y es evidente que ha salido con todo bastante preparado. Lo que no puede justificar, y no es culpa de Laporta, es la relación directa con un ex árbitro. El Barcelona ha hecho una cosa que nunca hubiera pensado que iba a hacer, que es relacionarse con árbitros. La porta ha visto que el peligro está en que se quede fuera de la Champions y por eso ha ido a suavizarlo"

Emilio Pérez de Rozas: "Era una conferencia de prensa en la que el presidente del Barcelona, que le dobló el sueldo a Negreira, tenía que dar explicaciones de por qué pasó eso... y no ha servido para nada. Entre los socios del Barcelona, nadie ha cambiado de opinión. No puedes decir que eres 'Más que un club' y hacer algo que éticamente está mal. Ha hecho el discruso que tenía que hacer para que los socios se sintieran identificados, y ya está"