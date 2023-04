Javier Solís: "Huele muy mal el fútbol, es una auténtica vergüenza, estamos hartos"

El director corporativo del Valencia, Javier Solís, se mostró en declaraciones a DAZN muy crítico con el arbitraje de Del Cerro Grande en el partido ante el Sevilla, el cual calificó de "auténtica vergüenza y robo", así como con los recibidos durante esta temporada, al señalar que "estamos absolutamente hartos y huele muy mal el fútbol".



"Salimos absolutamente disgustados, cabreados, hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. No solamente por el penalti que nos han birlado, porque no hay otra palabra, es un robo, sino que además a cámara lenta porque ha estado el VAR por medio, ha ido el árbitro a verlo y con toda la soberbia del mundo le explicaba a nuestro capitán Gayà cómo estaba la mano", indicó.



"Estamos absolutamente hartos, huele muy mal el fútbol. No solamente la segunda acción (del penalti) que podía volver a poder ponerte en el partido sino la primera, (en el primer gol del Sevilla) en el que hay una zancadilla y un amago de brazo sobre Yunus. Hoy el árbitro cuando llegue a casa y vea las imágenes le debe de costar dormir porque es un auténtica vergüenza en mayúsculas", aseguró.



"Estamos absolutamente molestos, asqueados incluso, no nos merecemos los arbitrajes que estamos sufriendo esta temporada. El equipo creo contar que son ya 17 fallos graves del VAR, el equipo está abajo y no puedes criticar únicamente a los árbitros pero es una auténtica vergüenza lo que hemos visto en el campo. Hemos visto aquí manos de rebote como la de Paulista que sí se pitaban", continuó.



Solís añadió que no es cuestión de ver qué club presenta un comunicado más contundente contra los arbitrajes y señaló que "todos los clubes sufrimos el nivel del arbitraje de este país. No quiero entrar en la guerra de ver quien hace el comunicado más duro".



A falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato el Valencia sigue inmerso en la zona de descenso, a tres puntos de la salvación y para Solís el equipo debe "seguir intentándolo. Este club es muy grande, debemos seguir trabajando. Hoy la situación es de tener la cabeza baja, pero mañana hay que volver, hay varios equipos ahí abajo y sólo queda trabajar, trabajar y trabajar y salir adelante", concluyó.