"Te puedes ahorrar impuestos si, cuando vas a comprar un billete de avión, en la parte más larga del recorrido utilizas una aerolínea que no sea europea"

En vísperas de los viajes de Semana Santa, la economía vuelve al foco mediático. En la sección Economía de bolsillo del programa Herrera en COPE, la periodista Pilar García de la Granja ha analizado la crítica situación del sector aéreo, explicando que "las aerolíneas han pedido a Europa una moratoria para alcanzar los objetivos climáticos". Según García de la Granja, factores como el conflicto de Irán, la subida del precio del queroseno y las nuevas tasas unidas a los derechos de CO2 hacen que las compañías crean que "su negocio está en peligro".

Escúchalo en Podcast Por qué los vuelos de avión cada vez son más caros | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Una factura climática desorbitada

Pilar García de la Granja ha advertido que la factura regulatoria para las compañías aéreas podría duplicarse hasta los 27.000 millones de euros en 2030. La periodista ha señalado en 'Herrera en COPE' que los costes derivados de la normativa ya se han triplicado desde 2014 hasta alcanzar los 5.150 millones de euros anuales solo para cumplir con las exigencias hasta 2025. Para García de la Granja, se trata de una "normativa climática europea" que responde a "políticas encaminadas a que solo vuelen los ricos".

El presentador, Jorge Bustos, apuntó que este sobrecoste se paga de dos formas: "o pagando más por el billete o pagándolo no pudiendo viajar", una afirmación que la experta en economía corroboró. García de la Granja ha destacado que el precio de volar en avión está disparado desde hace años, afectando incluso a las aerolíneas low cost. Además, ha aportado un dato clave del sector: "un incremento del 1 por 100 en el precio del billete arrastra una caída de 1.1 por 100 en el número pasajeros".

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Competencia desleal y pérdida de conectividad

Otro de los puntos críticos es la competencia desleal de aerolíneas no comunitarias. "Los europeos pagamos esas tasas por volar en Europa o desde Europa a otros destinos, pero si vienes de Turquía, Asia o Estados Unidos, pues no las pagas", ha explicado Pilar García de la Granja. Esto provoca que "la aerolínea europea pierde clientes y los gana las no comunitarias, porque los billetes son más baratos al no cobrar esos impuestos".

La aerolínea europea pierde clientes y los gana las no comunitarias, porque los billetes son más baratos al no cobrar esos impuestos" Pilar García de la Granja Experta económica

Esta situación, según la periodista, afecta gravemente a la conectividad en España y expulsa del sistema a la "gente más vulnerable" que necesita viajar para trabajar. Las cifras confirman la tendencia: el precio medio del billete en España para aerolíneas de bajo coste ha subido un 37% desde 2019. Mientras tanto, en las tradicionales, los precios crecen a un ritmo del 9,3% anual, lo que complica aún más el panorama si los impuestos siguen aumentando.