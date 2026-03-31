"El petróleo ya supera los 114 dólares por barril y el precio irá a más si los hutíes de Yemen cierran el tráfico por el canal de Suez"

El precio del petróleo se ha disparado por encima de los 114 dólares por barril, alcanzando máximos de julio de 2022. Así lo ha analizado Alejandro Requeijo en la sección 'La píldora económica' del programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado que el precio del Brent va camino de cerrar marzo con una subida del 55 por 100, lo que supondría el mayor alza mensual de la historia.

El fantasma de los 128 dólares

Según ha apuntado Requeijo en el espacio radiofónico conducido por Jorge Bustos, durante los peores momentos de la crisis de precios desatada por la agresión rusa sobre Ucrania, el Brent llegó a valer casi 128 dólares. Ahora, ese precio, que parecía lejano, vuelve a vislumbrarse en el horizonte ante la inestabilidad geopolítica actual.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

La amenaza hutí en el mar Rojo

El analista ha señalado que existe un especial miedo a cómo pueden evolucionar los acontecimientos con los hutíes de Yemen. "Si además del estrecho de Ormuz también se complica el tráfico por el canal de Suez, el precio irá a más", ha advertido. Un bloqueo de esta ruta clave podría alargar los tiempos de ida y vuelta hacia Asia en unos 40 días, lo que requeriría más de 130 viajes adicionales de petroleros.

Este temor se ha intensificado después de que la insurgencia hutí de Yemen anunciara su incorporación oficial a la guerra entre Irán e Israel. El grupo, aliado de Teherán, ha confirmado el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí, justificando la acción "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina".

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En su comunicado, los insurgentes han advertido de que no se detendrán. "Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia", han sentenciado. Los hutíes, que controlan la capital, Saná, y ocupan una posición estratégica, cuentan con proyectiles y drones capaces de alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo.

La ofensiva hutí ha sido descrita como "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos" contra "objetivos militares sensibles del enemigo israelí". El Ejército de Israel ha confirmado la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cerca de la ciudad de Beersheba. Por su parte, los hutíes han asegurado que "Esta operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso".

Toda esta escalada de tensión contrasta con las palabras de Donald Trump, quien, según se ha comentado en el programa, aseguró que existe un "gran progreso en las conversaciones con Irán". Sin embargo, el análisis de Requeijo en COPE subraya que el nerviosismo en los mercados energéticos es máximo ante un conflicto que no deja de expandirse.