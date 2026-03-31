Alfredo Relaño valora la presencia de Luis de la Fuente en la selección: "A Luis Enrique y a Clemente les gustaban los líos"

El periodista Alfredo Relaño ha mostrado su respaldo al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, durante su intervención en El Partidazo de COPE. Relaño ha afirmado con rotundidad que es "team de La Fuente" y ha destacado la "tregua" y la tranquilidad que se vive actualmente en el entorno de la Selección Española. "No veo los problemas de convocatorias que que veía en otro tiempo, y además él sosiega mucho las cosas con su sentido común", ha explicado el periodista.

Una calma que contrasta con el pasado

Esta nueva etapa de paz ha sido calificada por el presentador, Juanma Castaño, como una "calma casi incómoda" en comparación con épocas anteriores. Relaño ha recordado la figura de Luis Enrique, de quien ha dicho que le gustaban las polémicas. "A algunos a los que les gustaban los líos, a Luis Enrique le gustaba, claramente le gustaba", ha señalado. En cambio, ha alabado la mano izquierda del actual seleccionador para evitar conflictos.

A algunos a los que les gustaban los líos, a Luis Enrique le gustaba, claramente le gustaba"

Según Relaño, esta paz viene "avalada, porque hay un buen juego y unos muy buenos resultados", por lo que "tampoco el que tenga muchas ganas de quejarse encuentra motivos". Incluso la tradicional polémica sobre la escasa presencia de jugadores del Real Madrid ha quedado zanjada. "Qué pocos van del Madrid, bueno, es que como ya casi no hay españoles, titulares firmes, pues ya no te puedes ni quejar de eso", ha sentenciado.

Una selección 'democratizada'

En el programa también se ha subrayado el mérito del técnico riojano al democratizar el puesto de jugador de la selección española, llamando a muchos futbolistas diferentes. Esta gestión ha generado la sensación de que "casi da igual quien juegue, ¿no? O sea, salvando las distancias, ¿no? Pero es un equipo que cualquiera que entra puede funcionar", se ha comentado durante la tertulia.