La OCU desvela el truco definitivo para ahorrar en gasolina: el día que marca la diferencia

El precio de los carburantes se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los hogares españoles. Cada vez que toca pasar por la gasolinera, los conductores se enfrentan a una factura que parece no dejar de subir, lo que genera una notable incertidumbre a la hora de planificar los gastos familiares. Ante este panorama, encontrar fórmulas para ahorrar dinero en cada repostaje es más importante que nunca, y es aquí donde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido arrojar algo de luz.

La situación se ha intensificado desde el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Según los análisis de la OCU, desde entonces se ha registrado un aumento del 19% en la gasolina y hasta un 31% en el diésel. Esta escalada de precios llevó a la organización a denunciar la situación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de que se investigue si existe una vulneración de la normativa de competencia. Enrique García, portavoz de la OCU, calificó la situación inicial como anómala, afirmando que "la subida de la primera semana fue espectacular, y esa gasolina se ha fabricado con un petróleo que no estaba ni mucho menos por encima de los precios que tenía cuando se inició la guerra, era mucho más barato".

EFE



La subida de la primera semana fue espectacular"

El lunes, el día clave para repostar

Para combatir estos precios, la OCU ha reiterado una recomendación clave basada en el comportamiento cíclico del mercado: llenar el depósito a principios de semana. Específicamente, los lunes se presentan como el día más ventajoso para los consumidores, ya que es cuando se produce un ajuste de precios que permite ahorrar hasta un 1% en cada depósito. Por el contrario, la organización desaconseja repostar durante los fines de semana o en las vísperas de festivo, momentos en los que los precios tienden a ser considerablemente más elevados debido al aumento de la demanda.

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Herramientas digitales para el ahorro

Además de señalar el mejor día para acudir a la gasolinera, la OCU ha puesto a disposición de los ciudadanos una herramienta digital en su página web, ocu.org, diseñada para localizar la estación de servicio más económica en cualquier punto del país. El funcionamiento es sencillo: el usuario solo necesita introducir su código postal, el radio de kilómetros que está dispuesto a recorrer, la capacidad de su depósito y el tipo de combustible que utiliza. Con estos datos, el sistema muestra un listado de las opciones más baratas en la zona seleccionada.

El éxito de esta iniciativa refleja el estado de ánimo de los conductores. Según confirma Enrique García, la herramienta ha experimentado un "incremento notable en el número de visitas", lo que, en sus palabras, "nos indica la enorme preocupación de la situación actual en los consumidores". Este interés demuestra que los ciudadanos buscan activamente soluciones para mitigar el impacto del coste de los carburantes en su vida diaria, especialmente en contextos de desplazamientos largos o en periodos vacacionales como la Semana Santa.