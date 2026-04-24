Ya es oficial: ayudas de 4.000 euros o del 100% del SMI de la empleada del hogar en dos comunidades autónomas

En la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos las nuevas ayudas para familias con niños menores de 14 años o personas dependientes a cargo que han puesto en marcha la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. El objetivo de estas medidas es ayudar a la conciliación familiar y laboral y dar un respiro económico a los hogares.

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Una sangría de 80.000 empleos

Según los datos expuestos por García de la Granja, el sector de empleadas del hogar en España ha sufrido una caída de casi 80.000 afiliaciones a la Seguridad Social desde el año 2018. La cifra ha pasado de más de 419.000 a unas 340.000 en mayo del año pasado, una situación que la periodista atribuye a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y al aumento de los costes laborales.

Esta destrucción de empleo, que se estima en unas 4.600 empleadas del hogar contratadas cada mes, ha provocado un repunte de la economía sumergida y la pérdida de empleos formales. Como consecuencia, ha explicado Pilar García de la Granja, "las madres, en su mayoría, se vean obligadas a reducir sus horarios laborales total o parcialmente" o directamente a dejar de trabajar.

Ayudas para la conciliación

En el caso de la Comunidad de Madrid, la ayuda puede alcanzar hasta los 4.000 euros para los hogares que ingresen un máximo de 30.000 euros anuales. Esta cantidad, según detalló la periodista, cubre aproximadamente el coste anual de la Seguridad Social de la empleada.

Europa Press Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Por su parte, Castilla-La Mancha ofrece una subvención que puede llegar al 100% del salario mínimo interprofesional y que tendrá una vigencia de tres años. La medida busca facilitar el acceso a un apoyo fundamental para muchas familias.

Desde el gobierno de Castilla-La Mancha, según citó García de la Granja, defienden que "contar con ayuda en casa no debería ser un privilegio". La periodista ha puesto el foco en la difícil situación de las familias monoparentales con menores a cargo, que "están haciendo verdaderas yincanas", y en las madres de hijos con discapacidad, que ejercen de cuidadoras a tiempo completo.

Hay familias monoparentales con niños a cargo que están haciendo verdaderas yincanas" Pilar García de la Granja Experta económica

El alto coste de contratar

El presentador Jorge Bustos recordó que el coste medio de tener una empleada del hogar supone para una familia unos 22.000 euros anuales, lo que convierte a los hogares en una suerte de 'empresarios'. Esta carga económica es inasumible para muchos, lo que les impide contratar de manera formal.

Pilar García de la Granja ha señalado que, además de aliviar la carga de las familias, estas ayudas persiguen otro objetivo clave: que "aquellas personas que están en el mercado negro puedan trabajar como empleadas de forma legal y con todos los derechos". Se trata, por tanto, de una doble estrategia para fomentar la conciliación y, al mismo tiempo, luchar contra la economía sumergida en el sector.