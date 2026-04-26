Roberto, camionero: "Llevo dos años transportando alimentos de A Coruña a Pontevedra para un supermercado, pero echo de menos trabajar en la antigua fábrica de Clesa en Mirasierra"

Roberto, un camionero gallego, ha compartido su historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Durante su ruta nocturna de A Coruña a Pontevedra para abastecer a una cadena de supermercados, Roberto ha confesado la nostalgia que siente por su antiguo trabajo, un sentimiento que vertebra su relato.

Un pasado imborrable en Clesa

A pesar de su actual ocupación en el sector de la alimentación para la cadena de supermercados Gadis, el recuerdo más potente de Roberto está en Madrid. Se trata de la antigua fábrica de Clesa en el barrio de Mirasierra, un lugar donde trabajó "muchos años hasta que se fue al garete". La conexión emocional es tan fuerte que no duda en confesar: "Que la verdad ese es el sitio que más echo de menos, si te digo la verdad".

Ese es el sitio que más echo de menos, si te digo la verdad"

EFE Un camionero reposta en Irun (Gipuzkoa)

Para el transportista, aquel lugar era más que un simple empleo. El vínculo era tan profundo que lo sentía como parte de su identidad y de su hogar. "Yo siempre lo consideré mi casa, aquella fábrica, pero, pues se acabó", ha lamentado durante su intervención en la radio.

Yo siempre lo consideré mi casa, aquella fábrica, pero, pues se acabó"

La fábrica, situada junto al hospital Ramón y Cajal, es un edificio icónico diseñado por el arquitecto Alejandro de la Sota. Roberto destaca que su diseño fue "innovador en su momento" y que la Comunidad de Madrid la tiene protegida para futuros proyectos sociales. De hecho, ha revelado que la planta que aún queda de la empresa en Caldas de Reyes (Galicia) "tiene el mismo diseño que esa fábrica".

Una tradición familiar y un sabor inolvidable

El vínculo de Roberto con Clesa va más allá de lo laboral, es una historia familiar. "Empezó mi padre allí", ha contado, rememorando cómo se escapaba del colegio en vacaciones para ir a la fábrica. Esta cercanía le brindó experiencias únicas: "Soy de los pocos que puedo decir que he probado el yogur de chocolate de esa marca justo cuando salía recién fabricado, es un sabor inolvidable".

También ha recordado con cariño a "don Alfonso", uno de los responsables de la corporación que "en cuanto veía al hijo de un empleado, pues siempre le regalaba algo". Tras el cierre, la vida de Roberto cambió y toda su familia se trasladó a Galicia, una historia de cambio y adaptación como la de otros compañeros de profesión.

La vida nocturna en la carretera

Actualmente, la vida de Roberto transcurre en un camión, realizando una labor esencial. "Tenemos que ir de noche porque ellos abren a las 9 y tiene que estar todo listo", explica sobre la logística de los supermercados. Su historia es un reflejo del sacrificio y la dedicación de los camioneros para que la cadena de suministro no se detenga.

Fue precisamente en el camión donde descubrió 'Poniendo las Calles' hace casi dos años. "La primera emisora que cogió la radio nueva fue la COPE", ha relatado. Desde entonces, se ha convertido en un fiel oyente, destacando la camaradería que existe entre los transportistas que siguen el programa, una comunidad que comparte rutas y experiencias a través de las ondas. "Somos muchos porque hay mucha gente en la calle", ha concluido antes de mandar un saludo a su pareja, Lucía.