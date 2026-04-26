Un experto 'barefoot' exhibe las 'barbaridades' del calzado actual: "El mayor disparate es que a un pie sano que tiende a abrirse hacia adelante, lo encerremos con puntas estrechas"

El calzado que utilizamos a diario, especialmente aquel con puntas estrechas, es una "auténtica barbaridad" y el origen de múltiples lesiones que van más allá de los pies.

Así de contundente se ha mostrado el experto en 'barefoot' Manuel Rives, en una entrevista con José Ángel Cuadrado en el programa 'Lo que viene'. Según Rives, la industria del calzado se enfrenta a un cambio inevitable hacia diseños que respeten la anatomía del pie, un proceso que ya ha comenzado pero que avanza lentamente.

El origen del problema: un pie encarcelado

La sensación de alivio al quitarse los zapatos al llegar a casa tiene una explicación sencilla para este entrenador personal: "A tu pie no le gusta estar encarcelado", afirma. Rives establece un paralelismo claro: "tampoco seguramente a tus manos les guste estar todo el rato constantemente dentro de unos guantes". El cuerpo, de manera natural y ancestral, pide liberar los pies de un calzado que no es el conveniente.

Muchas personas que sufren dolores de espalda o lumbares notan que estos se intensifican con calzado plano y mejoran con suelas gruesas. Rives explica que esto se debe a que el cuerpo, tras décadas usando un calzado inadecuado, ha generado "un acortamiento de las cadenas musculares" y rangos articulares. Por ello, la transición a un calzado minimalista o a andar descalzo debe ser progresiva. "No puedes pasar del blanco al negro de la noche a la mañana", advierte, o el cuerpo lo interpretará como un estrés y aparecerán molestias.

Correr no duele, no lesiona" Manuel Rives Experto en 'barefoot'

Correr no lesiona, el calzado sí

Uno de los grandes mitos que Rives se esfuerza en desmontar es que correr machaca las rodillas. "Correr no duele, no lesiona", sentencia. Su propia experiencia, una lesión de rodilla mientras corría, le llevó a investigar por qué tantos corredores se lesionan practicando un ejercicio ancestral para el que el ser humano está diseñado. La clave, asegura, está en la técnica y, sobre todo, en el calzado.

Según el experto, la mayoría de zapatillas de 'running' "alteran tu biomecánica de carrera" y esto afecta directamente a las articulaciones. Un calzado adecuado es aquel que permite aplicar una técnica de carrera correcta y un buen movimiento corporal, evitando así la aparición de dolor. De lo contrario, las articulaciones sufren porque no se está aplicando un "buen movimiento ancestral" al correr.

El futuro: zapatos con forma de pie

Rives califica como "disparates" algunas de las características más comunes del calzado actual. Entre ellas, el "drop elevado" (la diferencia de altura entre el talón y la punta), las superficies blandas que aumentan el riesgo de esguinces y desestabilizan la pisada, y, por encima de todo, las puntas estrechas. Este tipo de calzado, explica, "incita a correr de talón", un movimiento lesivo que impacta sobre el hueso calcáneo.

El ser humano, según Rives, está hecho para correr de punta, permitiendo que el pie se expanda para absorber el impacto. "El mayor disparate es que a un pie sano que tiende a abrirse hacia adelante, encerrarlo con puntas estrechas", insiste. Esta compresión es la que provoca la aparición de patologías como "juanetes, fascitis plantares o neuromas de Morton", que no son genéticas, sino provocadas por el calzado.

La predicción del especialista es clara: "en los próximos 10 años" todo el calzado tendrá forma de pie. Las marcas, aunque no pueden admitir que "llevan 100 años haciéndolo mal", ya están iniciando una transición hacia modelos con más espacio para los dedos, menos drop y suelas menos blandas. "Lo que viene son calzados de puntas anchas", concluye Rives, un cambio que mejorará la salud postural y articular de toda la población.