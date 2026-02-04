"La inversión en presas tendría que haber sido de 600 millones de euros en los últimos años pero sólo se han destinado 16 millones al año"

La economista Pilar García de la Granja ha dado la voz de alarma durante su sección 'Economía de bolsillo' en el programa 'Herrera en COPE' sobre la precaria situación del sector hidráulico en España. Los expertos advierten del riesgo de presas que, con 50 o incluso 100 años de antigüedad, no reciben el mantenimiento adecuado, una situación que se agrava ante la llegada de continuas tormentas.

Escúchalo en Podcast Por qué España no invierte en presas | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Un gigante con pies de barro

España cuenta con cerca de 1.200 presas, saltos de agua y embalses, lo que la convierte en el cuarto país de la Unión Europea con más infraestructuras de este tipo. Estas son vitales, ya que suministran entre el 13 y el 15 % del consumo de luz y son cruciales para gestionar las épocas de sequía. Sin embargo, muchas de estas construcciones datan de los años 50 y 60, lo que exige fuertes inversiones en su modernización.

Déficit millonario y riesgo de colapso

Pilar García de la Granja ha expuesto en el programa conducido por Jorge Bustos que los datos "son escalofriantes". Frente a una inversión necesaria de entre 500 y 600 millones de euros en los últimos años, solo se han destinado 16 millones de euros al año. Esta falta de conservación ha sido corroborada por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jesús Contreras, quien advierte que hay "unas 130 presas con problemas estructurales, algunas muy serios", lo que supone un "mucho riesgo de generar una avenida gorda".

Hay 130 presas con problemas estructurales, algunas muy serios" Jesús Contreras Ingeniero de caminos

El análisis de los expertos es demoledor: 143 presas presentan la seguridad hidráulica comprometida, unas 150 tienen los desagües de fondo inoperativos o con un funcionamiento dudoso, y una cifra similar arrastra problemas estructurales graves. Esta situación no solo aumenta el riesgo real de inundaciones, sino que también implica una alarmante pérdida de agua que podría ser embalsada.

La burocracia y la falta de inversión

García de la Granja también ha señalado la normativa medioambiental como un obstáculo, criticando que a menudo "no te dejan limpiar los cauces de los ríos ni los montes". Esta burocracia, según la economista, impide reforzar los cauces, lo que ante una tromba de agua inesperada provoca "una riada cada vez más destructiva y mortal". Para la experta, "es insólito que no se tome más en serio".

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

En este contexto, la pregunta sobre la gestión de los fondos públicos se vuelve inevitable. "¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea a fondo perdido y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos?", se ha preguntado García de la Granja. La respuesta, sugerida en el debate con Jorge Bustos, apunta a una mezcla de "ideología y la falta de mayorías parlamentarias para gobernar a largo plazo", lo que impide actualizar presupuestos y acometer las obras de conservación necesarias.