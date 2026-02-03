"Desokupar una vivienda en España se alarga más de un año de media y es porque la nueva ley obliga a hacer un MASC, el propietario tiene que negociar"

La colaboradora de 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' con Jorge Bustos los efectos de la nueva ley de eficiencia de la justicia. Esta normativa, que está en vigor desde el pasado 3 de abril, obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de poder acudir a los tribunales, un proceso que está alargando la desocupación por encima de un año.

Un laberinto burocrático

La ley establece la obligación de llevar a cabo los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Según ha explicado García de la Granja, esto implica que el propietario debe intentar un acuerdo con el okupa. "Si no demuestras el intento de acuerdo por parte del dueño, el juez directamente inadmite la demanda", ha advertido la periodista. Este primer paso ya añade un plazo de 30 días para que el inquilino ilegal responda.

Si el okupa no responde en ese tiempo, se considera que la negociación se ha intentado y el propietario puede finalmente iniciar la vía judicial. Sin embargo, a ese mes de espera se suman los ocho o diez meses de media que tardan los tribunales en dictar sentencia, lo que dilata enormemente todo el proceso.

Vender 'con bicho': la única salida

Ante este panorama, la experta ha señalado que muchos dueños huyen del mercado del alquiler. "Y luego y luego se extrañan, Jorge, de por qué no hay pisos en alquiler en España y de cómo es posible que la gente salga huyendo de ese mercado", ha comentado. Esta situación ha provocado que muchos opten por una solución drástica: poner a la venta sus viviendas con los okupas dentro, lo que [Jorge Bustos] ha denominado como "la clásica venta con bicho".

Pilar García de la Granja ha ofrecido datos de portales especializados que cifran en unas 23.000 viviendas ocupadas las que estaban a la venta a finales del año pasado. Esta cifra supone en torno al 3 por 100 del total de las viviendas que están en venta en el país.

La venta de una propiedad en estas condiciones obliga a los dueños a aceptar "un precio que en muchas ocasiones roza la mitad del precio real de la vivienda". El motivo es que el nuevo comprador es quien asume la responsabilidad y los costes de tener que desalojar a los inquilinos ilegales.

Girona, a la cabeza de la ocupación

Respecto a las ciudades más afectadas por este fenómeno, la periodista ha revelado que Girona es la capital española donde más ocurre. "El 8,9 % de las viviendas que se venden en esta ciudad se anuncian como ocupadas, con bicho dentro", ha detallado. Le siguen de cerca en este ranking Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%).

Otras ciudades que también se encuentran por encima de la media nacional en venta de pisos con okupas son Lleida, Huelva, Huesca, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Málaga. En el programa, [Jorge Bustos] apuntó como "curioso" y "revelador" el hecho de que Madrid no figure en esta lista de las zonas más problemáticas.