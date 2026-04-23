El 11% de las hipotecas que se concedieron en 2025 tenían una condición: el coste era de más del 80% del valor de la compraventa de la vivienda

En la sección 'La noticia económica' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha expuesto el dato económico de la jornada: el encarecimiento de la vivienda ha disparado la hipoteca media en España hasta los 170.000 euros. Según ha detallado, una vivienda tipo de 130 metros cuadrados tiene ahora ese coste de media, frente a los 150.000 euros que costaba hace apenas dos años.

Los datos de la Asociación Hipotecaria Española confirman que el importe por operación ha aumentado en unos 30.000 euros en dos años, lo que supone un incremento del 18%. García de la Granja ha explicado en el programa dirigido por Jorge Bustos que, si bien esto potencia la riqueza inmobiliaria de los propietarios, está "erosionando la capacidad de acceso al mercado de los hogares con menos rentas, lo que estaría ampliando esa brecha en su acceso".

EFE La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

Hipotecas de alto riesgo

La periodista ha señalado una consecuencia preocupante: el aumento del coste de la vivienda, que ya bate récords de la época de la burbuja inmobiliaria, ha impulsado la concesión de hipotecas de alto riesgo. Estas se definen como aquellos préstamos cuyo importe supera el 80% del valor de tasación o de compraventa del inmueble.

Como se ha detallado en el espacio de la COPE, esta situación no es un hecho aislado. Durante el año pasado, más del 11% de las operaciones firmadas tuvieron esta condición, un dato que evidencia las crecientes dificultades para los compradores. La conclusión, según ha apuntado la experta, es que hay hipotecas más caras, con plazos de vencimiento más largos y compradores cada vez más mayores.

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El Euríbor y la inflación, al alza

Este escenario se ve agravado por la evolución del Euríbor, que cerró el mes de marzo en el 2,53%, registrando su mayor subida mensual en tres años. Se trata de una mala noticia para quienes tienen una hipoteca a tipo variable, ya que por primera vez en dos años verán un incremento en su cuota. Para una hipoteca media de 150.000 euros, la subida será de unos 132 euros al año.

Antonio Gallardo, experto financiero y miembro de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), ha matizado que "no es una subida importante, pero sí que puede marcar un principio". En su análisis, prevé que el Euríbor "puede estabilizarse en torno al 2,50 o 2,60, incluso puede tocar el 2,70 o 2,80, dependiendo del impacto final global de la crisis". Para Gallardo, la duración de la inflación será clave, ya que "estamos viendo crear señales de que el mercado piensa en tipos altos".

Pérdida de poder adquisitivo

El economista Rafael Pampillón, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo CEU, ha advertido de que el IPC adelantado de marzo se ha disparado al 3,3% y que las previsiones no son optimistas, estimando que "en abril se puede ir al 3,7, y en mayo más del 4 por 100". Esta escalada de precios provocará una "pérdida de poder adquisitivo para los que tengan una hipoteca y para los que vivan de alquiler".

Cuando los precios suben, como ha ocurrido con el café y el chocolate, luego ya no bajan" Rafael Pampillón Economista

Pampillón dibuja un "deterioro generalizado de toda la economía", donde las empresas producirán menos y, como consecuencia, procederán a "emplear a menos gente". El catedrático subraya que las rentas de alquiler también subirán y concluye con una reflexión pesimista: "cuando los precios suben, como ha ocurrido con el café y el chocolate, luego ya no bajan". Por ello, da por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) actuará de forma decidida y subirá los tipos de interés.