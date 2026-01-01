Manuel Vilas, escritor: "En Estados Unidos la gasolina está tirada de precio y los coches duran 3 o 4 años porque la gente los cambia"

El escritor Manuel Vilas ha compartido su experiencia tras vivir más de 10 años en Estados Unidos en el programa 'Herrera en COPE', explicando las grandes diferencias que percibe entre ambos países. Durante una charla con Sofía Buera y la historiadora Ana Velasco, Vilas ha desmontado la visión edulcorada y a veces falsa que se tiene en España del gigante norteamericano, centrándose en el poder adquisitivo y la cultura del mérito.

El triple de sueldo por el mismo trabajo

Una de las revelaciones más contundentes de Vilas se refiere al nivel de vida, que según él es tres veces superior al de España. "Por el trabajo que que tú haces en España, en Estados Unidos te pagan 3 veces", ha afirmado el escritor. Esta disparidad económica, explica, permite entender por qué los estadounidenses cambian de coche cada tres o cuatro años y por qué la gasolina, a un precio muy bajo, no es una preocupación.

El mérito y el esfuerzo en Estados Unidos se paga, se valora, se refuerza, se aplaude, se estimula, se pone como ejemplo" Manuel Vilas Escritor

Junto al factor económico, Vilas ha subrayado otro pilar fundamental de la sociedad estadounidense: la recompensa al mérito y el esfuerzo. "El mérito y el esfuerzo en Estados Unidos se paga, se valora, se refuerza, se aplaude, se estimula, se pone como ejemplo", ha sentenciado. Esta cultura contrasta, en su opinión, con la percepción que se puede tener en otros lugares.

Un país de éxito a gran escala

El autor de 'América' ha calificado a Estados Unidos como un "éxito político desbordante" donde las cosas "funcionan extraordinariamente bien". A su juicio, la idea que se tiene en España sobre el país es "absolutamente falsa" y ha criticado la "banalización" con la que a menudo se le trata. Vilas describe una mentalidad de 'hacerlo todo a lo grande', desde infraestructuras como los puentes, "con tornillos 3 veces más grandes que los nuestros", hasta los coches o las enormes distancias que recorren sin considerarlas un gran esfuerzo.

Sin embargo, el escritor también ha compartido aspectos incómodos de la vida allí, como el ruido constante de la ventilación en los hoteles de grandes ciudades, que "es inapagable". Según explica, es un detalle al que el americano está acostumbrado pero que resulta molesto para un visitante: "Llamas a recepción, oiga, que no puedo dormir por este ruido y tal, me dicen que ese ruido no, es inapagable".

250 años de historia y leyendas

La conversación se enmarca en la sección 'Curiosidades de la Historia' a propósito del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 2026. La historiadora Ana Velasco ha aportado datos como el papel clave de España en la independencia, con figuras como Bernardo de Gálvez, o el origen de iconos como la Ruta 66, que cumple 100 años y que fue "fundamental en la historia de Estados Unidos" como símbolo del sueño americano.

Ana Velasco

Finalmente, se ha recordado la figura de Marilyn Monroe, quien también cumpliría 100 años en 2026. Lejos del mito de "rubia tonta", Velasco la ha descrito como una "mujer muy inteligente" y una intelectual que "creó su propia productora para controlar sus papeles" y poseía una biblioteca con más de 450 libros. Vilas, por su parte, la ha calificado como una "víctima de un tiempo histórico" y del trato que Hollywood daba a las mujeres en un "mundo de hombres".