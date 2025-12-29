La historiadora Ana Velasco y las increíbles vidas que cambiaron la historia: del espía que pudo ser Shakespeare a la aristócrata que frenó la viruela

La historia está repleta de biografías apasionantes que, en muchas ocasiones, han quedado a la sombra de otras más conocidas.

En el programa 'Herrera en COPE', la historiadora Ana Velasco ha repasado en su sección 'Curiosidades de la Historia' tres de estas vidas fascinantes que, por distintas razones, alteraron el curso de los acontecimientos y merecen ser recordadas.

El rival de Shakespeare y espía

La primera figura es la de Christopher Marlowe, un personaje clave en la Inglaterra isabelina. Nacido en 1564, este hijo de zapatero consiguió una beca para estudiar en Cambridge, pero su graduación se vio envuelta en polémica por sus prolongadas ausencias. Según ha explicado Velasco, la corte tuvo que intervenir para aclarar que sus faltas se debían a que estaba ocupado en asuntos al servicio de la reina Isabel Primera de Inglaterra.

Estos hechos alimentaron los rumores que vinculaban al dramaturgo con el mundo del espionaje. "No se puede afirmar que fuese espía, pero hay muchas cosas que, obviamente, sugieren que sí que lo fue", ha señalado la historiadora. Este posible papel como agente secreto se enmarca en un periodo de alta tensión internacional, con la enemistad con España y las guerras de religión como telón de fondo.

Más allá de su vida secreta, Marlowe revolucionó el teatro inglés con obras como 'Tamberlani el Grande' o 'El doctor Fausto'. A diferencia del teatro anterior, sus personajes tomaban sus propias decisiones y vivían libremente, todo ello narrado en verso suelto, lo que convirtió sus obras en un fenómeno fascinante para el público de la época.

Su turbulenta vida también incluye varios incidentes con la ley. En 1589 se vio envuelto en una pelea mortal de la que fue eximido y, en 1592, fue acusado de falsificar moneda en los Países Bajos, aunque la acusación tampoco prosperó. Su final llegó en 1593, con solo 29 años, en una pelea de taberna donde fue apuñalado en el ojo con su propio puñal.

Su misteriosa muerte ha dado pie a la teoría de que, en realidad, él es William Shakespeare, sugiriendo que fingió su muerte y adoptó una nueva identidad. Sin embargo, Velasco ha matizado que, según expertos como el autor Stephen Greenblatt, esta idea "es una leyenda, es un mito, no tiene mucha base".

La aristócrata que trajo la precursora de la vacuna

Un siglo después, otra vida fascinante cambió la historia, esta vez en el campo de la medicina. Se trata de Lady Mary Wortley Montagu, una mujer noble y culta, esposa de un embajador británico, que viajó por toda Europa hasta llegar al Imperio Otomano. Su condición de mujer le permitió acceder a espacios vetados para los hombres, como el harén, y sus escritos despertaron en el siglo XVIII una enorme fascinación por Estambul y el mundo oriental.

Sin esto, no hubiese podido ser la vacuna" Ana Velasco Historiadora

Pero su mayor contribución, responsable de salvar millones de vidas, fue descubrir la variolización, un método practicado en el Imperio Otomano para combatir la viruela. Consistía en realizar una pequeña incisión en una persona sana e introducir una costra de un enfermo para provocar una infección controlada. Aunque era un "método peligroso", como ha indicado Velasco, fue el precursor directo de la vacuna desarrollada por Edward Jenner en 1796. "Sin esto, no hubiese podido ser la vacuna", ha sentenciado la experta.

El hombre que pudo reinar tres veces en España

La última historia nos traslada a España para conocer a Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, hijo del infante Francisco de Paula. Su vida pudo cambiar el destino del país, ya que fue uno de los candidatos para casarse con su prima, la reina Isabel II. Si ese matrimonio se hubiera producido, "la historia de España hubiese sido muy diferente", ha afirmado Velasco. Finalmente, la reina se casó con el hermano de Enrique, Francisco de Asís, cuyo matrimonio estuvo rodeado de polémicas que afectaron a la Corona.

Vamos a volver a disparar, porque esto tiene que ser a primera sangre, y no me ha pasado nada" Ana Velasco Historiadora

Enrique de Borbón tuvo más oportunidades de reinar: valoró la opción de ser rey de México y, tras la caída de Isabel II en 1868, se propuso a sí mismo para el trono de España. Su mayor obstáculo fue su enemistad desde la infancia con el duque de Montpensier, casado con la hermana de la reina y también aspirante al trono. La rivalidad fue tal que ambos decidieron resolver sus diferencias en el famoso duelo de Carabanchel en 1870.

Tras un primer intercambio de disparos sin acierto, el duque de Montpensier alcanzó a Enrique, pero este insistió en continuar. "Vamos a volver a disparar, porque esto tiene que ser a primera sangre, y no me ha pasado nada", dijo antes del tercer disparo. En ese último lance, Montpensier le acertó un disparo en la frente que le causó la muerte. Esta "muerte absolutamente ridícula" no solo acabó con su vida, sino que también destruyó las aspiraciones de Montpensier a la corona, facilitando la llegada de un rey extranjero, Amadeo de Saboya, y cambiando así, una vez más, la historia de España.