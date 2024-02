'Crónicas perplejas': "Pese a dormir sin sobresaltos ni excentricidades, a veces le tengo miedo a la cama"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Duermo abrazado a una almohada, como un koala aferrado a su eucalipto. No ronco demasiado, pero me muevo muchísimo. Como abra los ojos de madrugada, mínimo me quedo media hora despierto hasta que me vuelvo a dormir. No hablo en la noche, pero aprieto los dientes. Necesito escuchar la radio para conciliar el sueño. Me pongo un auricular y muchos días amanezco con la marca del cable en la mejilla.

Y pese a dormir sin sobresaltos ni excentricidades, a veces le tengo miedo a la cama. Le tengo miedo a que mi conciencia empiece a girar como el centrifugado de la lavadora. Entre las sábanas somos vulnerables. Repasamos los pocos aciertos y los muchos fallos. Hacemos gigantes las pequeñas preocupaciones. Nos arrepentimos de lo vivido y casi tememos la mañana que está por venir.

De pequeño soñaba con monstruos encerrados en el armario. De mayor los monstruos son otros. El tiempo que pasa rápido, el futuro de mis hijos, un trabajo que a veces tiembla, la enfermedad que en ocasiones ronda por las familias, las prisas cotidianas, no poder llegar a todo.

Así que algunas mañanas, cuando me despierto, y siento que he dormido bien, del tirón, profundamente, tengo la sensación de que estoy en paz con la vida. Y que la noche sólo ha sido una tregua conmigo mismo. Una nueva oportunidad para recordarme que me quedan muchas cosas por hacer. Que el sol siempre vence. Que tras la noche, siempre hay un lugar para la esperanza.





