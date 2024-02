'Crónicas perplejas': “No hay mayor influencia que saber quienes somos y querernos tal cual”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Por culpa de Sophia Loren yo de pequeño sólo quería que mis padres compraran pastas Gallo. Por culpa de Joan Manuel Serrat, no había niño que no tararease aquello de “Todos contra el fuego”. Por culpa de Jesús Puente, en nuestra despensa siempre había atún claro Calvo. Los influencers están aquí desde siempre, sólo han cambiado de lugar. De los anuncios a las redes. De la televisión, a nuestros móviles.

A veces me doy paseos por Instagram. Miro un rato a Wanda Nara. Miro un rato a unos cuantos entrenadores que me animan a hacer sentadillas en casa. Luego veo recetas para la air fryer. O paseo por el catálogo de Fred Perry babeando con todo aquello que no me podré comprar jamás.

Y dejo el móvil sobre la mesa pensando que las redes y la realidad son dos mundos casi irreconciliables. Que los influencers viven una película que en nuestra cotidianidad es imposible. Playas, cócteles y ropa cara.

La perfección es algo aburrido. A veces me preguntan por privado en mi Instagram por restaurantes que me gustan, o lo que hago en el gimnasio, o los libros que leo, o la música que escucho. Y siempre me gusta responder, compartir mis gustos. Abrir una ventana también a mi mundo.

Pero luego me invade un tremendo pudor. Y pienso: “A quién le puede interesar lo que leo o lo que como”. Me reconforta saber que todos podemos ser influencers de alguna manera. Para nuestras familias o para nuestros amigos. Que todos, sin excepción, podemos ser una inspiración para los demás.

No depende de los seguidores que tengamos ni de las colaboraciones. Esto va de compartir con la gente que nos importa. Y ser lo que somos. Sin impostura ni aspirar a vidas imposibles. Sin disfrazarnos de otra persona. Porque no hay mayor influencia que la honestidad. Porque no hay mayor influencia que saber quienes somos y querernos tal cual.









