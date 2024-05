'Crónicas perplejas': “El encuentro más desconcertante es el que tenemos con nosotros mismos”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Una vez me encontré a una exnovia de Córdoba en un pub inmundo de Madrid. Habían pasado muchos años. Nos saludamos con cierta incomodidad. “Estás guapísima”, le dije. “No puedo decir lo mismo”, me contestó ella. Y me fui a otro lugar, porque exnovias hay muchas pero bares hay más.

Bebo porque cuando bebo pasan cosas. Y la noche está llena de encuentros inesperados. En el Fun Club de Sevilla me hice un selfi con Chabelita, la hija de Isabel Pantoja. Estaba ella allí bailando canciones de Vampire Weekend y Franz Ferdinand con sus amigos. Le di mi teléfono, pero nunca me llamó.

Hace tiempo también, en el Festival Internacional de Benicassim, me perdí tratando de ir al baño y acabé en una zona de camiones y me crucé con el cantante y el batería de Muse y estuvimos un rato charlando y me regaló una púa que le di a una chica que era fan de ellos. Qué cosas se hacen de joven.

Aunque pienso, y con la edad aún más, que el encuentro más desconcertante es el que tenemos con nosotros mismos. Cuando los días parecen hostiles. Cuando tenemos esa sensación de que no llegamos a todo. Cuando realmente nos falta el aire y el entusiasmo. Y, de repente, remontamos. Nos empezamos a sentir fuertes. Y tiramos para delante.

Nos miramos en el espejo. Y nos vemos cansados, pero enteros. Esa ilusión. Esa luz que nos nace dentro. Ese encuentro con lo que somos. La medida de nuestro esfuerzo. Tan inesperado muchas veces. Tan sorprendente. Qué bonito es, a veces, sobre todo tras la tormenta, eso de toparse con uno mismo. Y mirarnos a los ojos. Y saludarnos con una tímida sonrisa.

