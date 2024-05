'Crónicas perplejas': “Creo que en lo inesperado también crece el amor”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

A mis padres les gusta bailar. Creo que no hay nada que dé más vergüenza a un adolescente que ver a sus padres despendolados, divirtiéndose, haciendo cosas muy diferentes a las habituales, a esa rectitud doméstica, a sus aburridas rutinas del hogar.

Con el tiempo he aprendido a entenderlo todo. Madurar es comprender el mundo en su amplitud y su desconcierto. Y creo, no creo, estoy completamente seguro, de que la vida sólo se disfruta cuando sorprende. Cuando nos desarma.

Como sabéis acabo de volver de un viaje a Italia. Me gustan los aeropuertos y las estaciones. Las esperas me permiten observar a otros turistas. Siempre me han inquietado esas parejas que se parecen. Que usan gafas similares, que parecen uniformados, que incluso parece que comparten peluquero.

Contaba en una charla a la que fui el escritor griego Theodor Kallifatides que él discutía mucho con su esposa. Que si él abría la ventana, ella la cerraba. Que si a él le apetecía comer carne a ella le apetecía comer pescado. Y que ese estar a la gresca, con pequeñísimas y cariñosas desavenencias diarias, había reforzado su amor de tal forma que llevaban toda la vida juntos y no concebían el mundo el uno sin el otro.

A mí nunca me ha dado vergüenza de una pareja. Y eso que algunas hacían cosas alejadísimas de mí. Discutir con desconocidos por un puesto en la cola o beber Amaretto o bailar sobre un barril en la feria. Creo que en lo inesperado también crece el amor. Creo que el mundo es más bello cuanto más desmesurado, más amplio y menos predecible.

Quiero que mi amor sea siempre como esas noches en los que uno llega a casa con una sonrisa imborrable y restos de confeti en la cabeza.





