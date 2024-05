'Crónicas perplejas': “Para las cositas insustanciales, todos tenemos nuestros rituales, nuestras costumbres”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Guardo una cajita en la mesita de noche. De memoria sé lo que hay en ella. Un naipe del cuatro de corazones que me encontré un día en el portal. Un naipe de una vieja baraja de Bambi que me regaló mi abuela María cuando yo era muy muy pequeño. Una calaverita mexicana en un saquito. Palo santo. Dos castañas. Un cuarzo rosa. Una figurita que es un mochuelo que me trajeron de Atenas. Una campanita de no sé qué templo de Indonesia. Una moneda de una peseta. Una figurita de un demonio de Yakarta que no me acuerdo de cómo se llama… supercherías así.

Todos me han dado suerte de alguna forma. Son fetiches, cosas a las que agarrarse cuando la vida se pone caprichosamente fea. Para los temas importantes tenemos la fe y mi Virgen del Carmen que me acompaña a todas partes, pero para las cositas insustanciales, todos tenemos nuestros rituales, nuestras pequeñas costumbres, nuestros alivios.

Creo en la bondad de las personas y creo que la suerte es solo un merecimiento. Pero hay días en los que uno duda de todo. Y la pelota empieza a caer siempre en tu campo tras golpear la red. Y las cosas que iban bien se oscurecen. Ahí es donde busco ayuda en lo invisible. Evito pasar por debajo de las escaleras o aparto la mirada si se me cruza un gato negro.

Sé que no es nada. Sé que la sal derramada es sólo sal derramada. Que tocar los postes antes de jugar un partido no va a hacer que ganemos. Pero hay días en los que lo tangible no nos resulta suficiente. Y nos abrazamos a lo invisible. A veces nuestra esperanza es nuestro único consuelo.

