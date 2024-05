'Crónicas perplejas': “Nada me molesta más que esa persona que siempre intenta epatar”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Yo reivindico el cuñadismo. Reivindico lo predecible. ¿Qué es lo primero que dice un cuñado si una película no le gusta? Que es muy lenta. ¿Qué es lo primero que dice un cuñado cuando prueba un perol? Que le falta sal. No pasa nada.

Yo llamo maestro al camarero. Yo digo que me pongan otro vino, que mi copa tenía un agujero. A mí me gustan las películas de tiros. Yo me duermo con el Tour de Francia. No pasa nada. A veces no hay que esforzarse. No hay que sorprender todo el rato. Bajo a la calle en Meyba y chanclas. Me pongo camisetas de interior blancas y caladitas. Uso calzoncillos uomo a tres nueve euros en el mercadillo. Pido una tarta al whisky pero sin tarta y con hielo y me quedo tan ancho.

La vida tiene esas cosas. A veces caminamos por el arcén y otras veces caminamos por la calzada. Nada me molesta más que esa persona que siempre intenta epatar. Que siempre busca algo exclusivo. Que desprecia lo mundano.

Y para entender el mundo no sólo hace falta leer, ver cine de autor o visitar muy serios las galerías de un museo. Para entender el mundo ayuda dar un paseo por los caminos más transitados, por lo predecible, por lo absolutamente normal. La cotidianidad es un libro lleno de historias apasionantes y desenfadadas.