'Crónicas perplejas': “¿Ven como lo único que hay que arreglar es lo que todos llevamos dentro?”

Mandó Markote a un grupo de WhatsApp que tenemos el vídeo de una señora intentando abrir una botella de vino sin sacacorchos. Tras muchos intentos, tras doblar un tenedor y casi saltarse un ojo con el cuchillo, soltó la botella y dijo, muy seria: “No se pudo”.

“No se pudo” es mi filosofía de vida desde pequeño. Siempre fui un niño lacio, torpe, poco habilidoso y muy distraído. No pasa nada. Somos muchos en este planeta. Tiene que haber de todo. Así que no quiero que nadie me consuele.

¿Se acuerdan de los ceniceros de arcilla? Jamás llevé a casa uno entero. ¿Se acuerdan del collar de macarrones pintados de colores? Todavía podría estar haciéndole el nudo al sedal que los ensartaba. Mis manos y mi cerebro, simplemente, iban a diferentes velocidades.

Para suplir mis torpezas con las manualidades, especialmente en el día de la madre, una vez me dio por escribirle un poema. Para que tuviera un regalo del colegio. Ya ves. Y pienso que quizá mi poco arte con las manos hizo aquel día que me refugiara en la palabra. Y que quizá ese barro deforme que dejaba siempre tras la clase, me animó a dar el paso a la literatura. O a lo que sea esto que a veces hago a este lado del teclado.

¿Ven como siempre hay consuelo? ¿Ven como las cosas, a veces, se rompen, y ya está? ¿Ven como lo único que hay que arreglar es lo que todos llevamos dentro? Nuestras frustraciones, nuestros deseos, los talentos escondidos y ese noble arte que es decepcionar.

No todos servimos para todo. Y no pasa nada. Así que digo, con orgullo y sin culpa, un “No se pudo” cada vez que soy incapaz de hacer algo. Porque la vida siempre, absolutamente siempre, tiene ya preparado, para nosotros, un nuevo camino.

