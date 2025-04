En esta sección de 'Herrera en COPE' , Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas' .

Ir es una obligación, pero volver es solo una opción. En los viajes y en la vida. Todos emprendemos nuestros caminos y no siempre nos apetece desandarlos. A veces llegamos a sitios donde ya querríamos quedarnos todo el tiempo. Y no son lugares físicos. No son ciudades. No son casas. Es mucho más. Porque el hogar es, sobre todo, una actitud, un estado íntimo, un punto geográfico marcado en el centro del corazón.

Los viajes más largos son los que hacemos por dentro. Esos que van de la oscuridad a la luz. De la dependencia a la libertad. Del miedo al coraje. De la soledad a la compañía. Para esos trayectos no hay autobuses. Esas distancias solo se recorren con la fuerza y con el ánimo. Y caeremos. Y nos sentaremos resoplando en la cuneta. Y dudaremos. Pero al final, doloridos y fatigados, pisaremos aquellas calles con las que habíamos soñado alguna vez.

Que la vida es un viaje ya lo hemos leído muchas veces. Pero que hay viajes que valen una vida es algo que no se ve tanto. Y, sin embargo, hemos ido a sitios lejanísimos con el único apoyo de nuestro convencimiento y de nuestro entusiasmo. No siempre compensan los retornos.

Yo el viaje más largo que he hecho es el de la templanza. Ser tan airado siempre me había traído problemas. Tomarme todo demasiado en serio. Un día decidí cambiar y bajar el pulso y entender a los demás y dejar de escucharme un poco a mí mismo. No fue fácil. Debajo de la piel siempre late lo que fuimos. Sin embargo, me sentó bien ese trayecto.

Hoy comparto estas palabras como una postal que se manda desde algún lugar apartado. Yo lo llamo madurar. Aunque quizá sólo sea hacerme viejo. Pero me consuela saber que somos lo que somos porque siempre estamos en movimiento

