Jorge Alcalde, divulgador científico: "España ha dejado de ser un país libre del sarampión y llevábamos más de 3 años sin casos internos. Lo malo es que son de gente que no se ha vacunado o no obtuvo la segunda dosis"

Un equipo de científicos españoles, liderado por Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha conseguido un hito histórico: eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones de laboratorio. El avance, calificado como "espectacular" por el divulgador Jorge Alcalde en el programa 'Herrera en COPE', supone la primera vez que se logra detener la progresión de uno de los tumores con mayor tasa de mortalidad.

escucha aquí el podcast El hallazgo de Barbacid contra el cáncer de páncreas, por Jorge Alcalde | Ciencia en Herrera en COPE La ciencia con Jorge Alcalde Escuchar

El éxito se basa en una triple terapia combinada que actúa sobre varios frentes. Por un lado, inhibe el gen KRAS cuando muta y provoca que las células se multipliquen sin control; por otro, ataca factores del microambiente tumoral que ayudan al cáncer a crecer y a ocultarse del sistema inmunitario. Gracias a este tratamiento, los ratones no solo detuvieron la enfermedad, sino que vieron reducido el tumor.

Un camino esperanzador hacia los humanos

El siguiente paso es llevar este avance a las personas. El propio equipo de Barbacid ya prepara la planificación del primer ensayo clínico con seres humanos, que podría comenzar en un plazo de tres años y requeriría una inversión de casi 30 millones de euros. Sobre ello, el propio Mariano Barbacid ha afirmado que "estamos más cerca que nunca de cambiar la supervivencia del cáncer de páncreas".

Jorge Alcalde

Aunque el proceso es largo, con una media de 10 años desde el descubrimiento hasta la comercialización, hay motivos para la esperanza. "Algunos de estos inhibidores ya se han descubierto, algunos incluso se han tratado ya en ensayos clínicos con humanos", ha explicado Alcalde, quien confía en que los plazos se acorten: "Ojalá en un lustro podamos contar con una terapia efectiva contra al menos algunos tipos de cáncer de páncreas".

Alerta sanitaria por el regreso del sarampión

La otra cara de la actualidad científica, mucho más preocupante, es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS): España ha dejado de ser un país libre de sarampión. Esta situación se debe a que se ha restablecido la transmisión endémica de la enfermedad, es decir, ya existen contagios internos y no solo importados, algo que no ocurría desde hace más de tres años.

El motivo principal de este retroceso es la reducción en las tasas de vacunación, especialmente la falta de la segunda dosis de recuerdo en niños. Esto supone un riesgo creciente, sobre todo porque "si no estás vacunado, ahora tienes más probabilidades de sufrir la enfermedad", como ha advertido Alcalde. El sarampión en adultos puede ser verdaderamente grave, por lo que ha insistido en la necesidad de reforzar las campañas de concienciación.

Finalmente, ante la ola de frío, el experto ha recordado la recomendación de la Sociedad Española de Fisioterapeutas para evitar caídas: andar como un pingüino. Esto implica dar pasos cortos, no llevar las manos en los bolsillos y abrir los brazos para mantener el equilibrio, un consejo que puede prevenir fracturas y lesiones graves por resbalones.