Paco González recuerda un episodio racista parecido al de Vinicius en el que autor del supuesto insulto tuvo una sanción de 10 partidos: "Sin prueba, puede haber condena si hay indicios probatorios"

El partido de ida del play in de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid se vio empañado por un presunto episodio racista. Tras marcar el 0-1 en el minuto 50, Vinicius Junior denunció al árbitro, François Letexier, que el jugador del Benfica Gianluca Prestianni le había llamado "mono". El colegiado detuvo el encuentro y activó el protocolo contra el racismo.

A raíz de este incidente, el periodista Paco González ha recordado este sábado en 'Tiempo de Juego' un precedente que podría ser clave para una posible sanción a Prestianni. González ha subrayado que, aunque no exista una prueba de vídeo, se puede dictar una condena: "Sin prueba, puede haber condena, si hay indicios probatorios".

El 'caso Kúdela' de 2021

El caso al que se refiere González es el del jugador del Slavia de Praga, Ondřej Kúdela, en 2021. Durante un partido contra el Glasgow Rangers, Kúdela fue acusado de llamar "puto mono" al futbolista Glen Kamara. A pesar de la falta de imágenes concluyentes, la UEFA actuó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Glen Kamara

Manolo Lama ha añadido un matiz importante, explicando que en aquella ocasión "fue fundamental la declaración de un compañero de Kamara" que se encontraba muy cerca de la acción y escuchó el insulto. Esto demuestra la importancia de los testimonios directos para el comité disciplinario.

El protocolo de la UEFA

Como ha apuntado Heri Frade, el protocolo de la UEFA para casos de racismo es muy estricto y establece una sanción mínima muy clara. "Cuando se sanciona un hecho por racismo, la sanción mínima es de 10 partidos", ha explicado.

Captura. Vinicius habla con Prestianni instantes antes del presunto insulto.

Paco González también ha recordado que el proceso no es inmediato, ya que en el caso Kúdela la decisión definitiva "llegó 19 días después del partido". En el debate, en el que también ha participado Manolo Lama, se ha puesto de manifiesto que el futuro de Prestianni podría decidirse en las próximas semanas, incluso después de la vuelta.