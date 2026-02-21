Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo: "¿El arbitraje de hoy? Malísimo"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, ha mostrado su descontento con el arbitraje tras el empate a tres de su equipo contra la Real Sociedad en San Sebastián. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico ha sido muy claro y directo sobre la actuación del colegiado.

Duras críticas al arbitraje

Al ser preguntado por la actuación arbitral, Almada ha sido tajante y ha afirmado: "Quiero ser honesto, todas las faltas dudosas fueron para la Real Sociedad, las nuestras se dejaban seguir". El entrenador ha lamentado lo que considera un criterio desigual por parte del árbitro a la hora de señalar las infracciones durante el partido.

Finalmente, el técnico ha expresado con resignación que este tipo de situaciones no son nuevas para su equipo. Almada ha sugerido que el Real Oviedo debe acostumbrarse a convivir con arbitrajes desfavorables, concluyendo que "lamentablemente, es una situación a la que tenemos que habituarnos y convivir con ella".

empate sobre la bocina

Por otro lado, Almada se ha mostrado “muy orgulloso” de sus jugadores tras el empate a tres en Anoeta ante la Real Sociedad en un partido "loco".

El técnico uruguayo ha lamentado algunas acciones en las que su equipo no ha estado acertado en defensa, pero se marcha conforme con unos jugadores que “se han dejado la vida” para amarrar un punto que parecía perdido al final.

El Oviedo se ha puesto 0-2 en la segunda mitad gracias a un doblete de Viñas, pero no ha podido mantener el resultado. Eso sí, ha logrado empatar en el descuento con un tanto de córner, al igual que los otros dos goles: “Hemos trabajado esas acciones”, dijo.

Para finalizar, advirtió de que al Oviedo ahora le viene un calendario “durísimo” ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.