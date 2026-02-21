El Sindicato Unificado de Policía, sobre la denuncia al DAO: "La ejemplaridad debe ser una obligación, esto no se puede consentir"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado estar "completamente en shock" tras conocer la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. En una entrevista en 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE con Fernando de Haro, la portavoz del sindicato, Ana Alarcón, ha asegurado que no entienden cómo un alto cargo de esas dimensiones puede llegar a estar acusado de algo semejante.

Un caso que 'empaña' la imagen policial

Alarcón ha subrayado la importancia de la conducta en los altos mandos: "Creemos que la ejemplaridad en los puestos de alta dirección debe ser una obligación, ellos deben dar ejemplo". Según ha expresado, este tipo de acusaciones "empaña lógicamente la imagen policial en términos globales, cosa que me parece muy injusta, nos parece mal, pero desgraciadamente es así".

Los protocolos internos y la vía judicial

Preguntada por los procedimientos internos, Alarcón ha explicado que existen varias vías para denunciar estos hechos dentro del cuerpo. La Policía Nacional dispone de un protocolo contra el acoso sexual y otro de violencia de género, además de asesorías confidenciales que acompañan y protegen a las víctimas en un entorno de discrecionalidad. Estas figuras de 'asesor confidencial' están presentes en jefaturas, comisarías e incluso en la propia Dirección Adjunta Operativa.

Pese a estos mecanismos, la portavoz del SUP comprende que la denunciante, una inspectora de policía, haya decidido acudir directamente a los juzgados. Alarcón ha calificado la decisión de "muy compleja" y "muy dolorosa" para la víctima, al tratarse del "mando supremo" del cuerpo, y ha defendido la libertad de la afectada para elegir el procedimiento que considerase más adecuado.

Presiones para silenciar el caso

La portavoz sindical también se ha referido a las informaciones que apuntan a que otros mandos podrían haber presionado a la víctima para que no denunciara. "Presuntamente están involucrados otros mandos en tema de coacciones de influir a la víctima, cosa que también nos parece gravísimo", ha declarado, insistiendo en la necesidad de "depurar responsabilidades".

Desde el SUP piden abordar el asunto con "prudencia" pero de manera "firme y contundente", afirmando que "esto no se puede consentir". La denuncia ha generado un terremoto en el Ministerio del Interior, especialmente después de que el ministro, Fernando Grande-Marlaska, condicionara su dimisión a la percepción de la propia víctima sobre la protección recibida.