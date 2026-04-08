Jorge Alcalde, divulgador de ciencia, revela la rutina de los astronautas del Artemis II: duermen como "murciélagos" y comen tortillas

La vida diaria a bordo de la misión Artemis II de la NASA está llena de curiosidades y desafíos que van mucho más allá de la complejidad técnica del viaje. En la sección 'La Ciencia con Jorge Alcalde' del programa 'Herrera en COPE', el divulgador científico Jorge Alcalde ha desvelado a Alberto Herrera algunos de los detalles más sorprendentes de la rutina de los astronautas, desde cómo duermen hasta los problemas con el primer inodoro espacial.

Uno de los aspectos más llamativos es la forma en que duermen los tripulantes. Según ha explicado Alcalde, lo hacen "como murciélagos", en sacos de dormir anclados a la pared. Debido a la microgravedad, el dióxido de carbono que exhalan tiende a concentrarse a su alrededor, por lo que necesitan pequeños ventiladores y escotillas para dispersarlo y evitar problemas.

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Además, la falta de una referencia de 'arriba' y 'abajo' provoca una fuerte desorientación al despertar. "Cuando se despiertan, no saben dónde están", relata el experto, explicando que los astronautas a menudo sienten que se están cayendo de la cama, aunque en realidad estén flotando.

Un menú a la carta, pero sin migas

La alimentación es otro pilar fundamental y está sujeta a reglas estrictas. En la nave "no puede haber migas", ya que podrían ser inhaladas por los astronautas y entrar en sus vías aéreas. Este problema llevó a sustituir el pan convencional por "tortitas mexicanas", una solución que aportó un astronauta mexicano y que hoy es un estándar, con "centenares de paquetes a bordo" en esta misión.

Toda la comida se lleva liofilizada o deshidratada y se reconstituye con una máquina de agua caliente en condiciones de seguridad. A pesar de estas limitaciones, los menús son personalizados. "Cada uno de ellos tiene su propio menú", ha detallado Alcalde, mencionando que uno lleva "camarones deshidratados" y que disponen de hasta "25 tipos diferentes de salsas picantes". Este componente psicológico es clave, ya que poder comer algo que les guste y les recuerde a casa es "muy fundamental para el futuro de las misiones espaciales".

EFE Los astronautas de Artemis II

Los líquidos también suponen un riesgo para los equipos tecnológicos, por lo que su manejo es muy cuidadoso. De hecho, como ha explicado el divulgador en su libro 'Por qué los astronautas no lloran', estos no pueden llorar. "No pueden llorar, porque si una gota de lágrima que le caiga porque tiene un un ojo irritado, pues le puede producir cierto daño", ya que la lágrima no termina de salir del ojo por la falta de gravedad.

No pueden llorar, porque no termina de salir la lágrima" Jorge Alcalde Divulgador de ciencia

El problemático primer retrete espacial

La misión Artemis II es la primera en incorporar un retrete, similar a los de los aviones que funcionan por succión, pero su estreno ha sido accidentado. "Dejó de funcionar nada más salir la nave al espacio", aunque la astronauta y experta en fontanería, Christina Koch, pudo arreglarlo rápidamente.

NASA La astronauta Christina Koch en el Artemis IIREMITIDA / HANDOUT por NASAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/4/2026

Los problemas no terminaron ahí. Posteriormente, "se ha congelado la orina" al estar el sistema mal aislado del exterior, lo que obligó a dejarlo fuera de servicio durante varias horas. Además, generó un "olor a quemado que preocupó a los técnicos", convirtiendo al inodoro en uno de los elementos que "peor ha salido" en la misión hasta ahora.