El recuerdo a Dios que une a los tripulantes de las misiones Apolo 8 y Artemis II: "Escucharlo da emoción; a los 40 minutos vuelven en shock"

La misión Artemis II ha marcado un hito en la historia de la exploración espacial. No solo ha sido el vuelo tripulado que más ha alejado al ser humano de nuestro planeta, alcanzando los 406.773 kilómetros de distancia, sino que también se ha convertido en un escenario de profundos momentos simbólicos que han conectado con millones de personas en la Tierra. La jornada de este pasado lunes fue especialmente memorable por la combinación de proezas tecnológicas y gestos humanos que evocan los momentos más icónicos de la carrera espacial.

Uno de los momentos más excepcionales ocurrió durante los 40 minutos en los que la nave perdió la comunicación con la Tierra al pasar por la cara oculta de la Luna, un apagón que comenzó aproximadamente a las 00:45, hora española. En ese lapso de silencio, la tripulación de la Artemis II reeditó un momento histórico protagonizado por la misión Apolo 8 en la Navidad de 1968.

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En aquella ocasión, los astronautas del Apolo 8 leyeron el libro del Génesis. Ahora, ha sido Victor Glover, el piloto de la nave, quien ha tomado el testigo espiritual. Según ha explicado el divulgador Javier Sierra en 'Herrera en COPE', el astronauta "no ha hablado solo de dios, ha hablado de Jesús", y ha transmitido "un mensaje de amor" sobre la importancia de "amar a dios igual que amamos al prójimo", unas palabras que, aunque puedan parecer lejanas, adquieren una enorme trascendencia en esas circunstancias.

Una visión 'irreal' y la frustración de las cámaras

Al recuperar la señal, la tripulación de la Artemis II ha confesado estar en "shock". Han descrito la experiencia como "surrealista" e "irreal", admitiendo incluso cierta frustración porque las cámaras de alta resolución a bordo no eran capaces de captar la magnificencia de lo que sus ojos presenciaban. Este hecho, según Sierra, remarca la importancia del "ojo humano", que es "mucho más experto a la hora de advertir detalles".

Durante las siete horas de vuelo por la cara oculta, los astronautas han sido testigos de un eclipse en el que la Luna tapó el Sol, permitiéndoles observar la corona solar, la cual describieron como si fuera "pelo de bebé". También han revelado que la cara oculta no era tan oscura como esperaban, ya que el fulgor de la Tierra la iluminaba parcialmente, un reflejo que calificaron de "surrealista" y que nunca antes se había observado.

EFE Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II

En las últimas horas han circulado en redes sociales imágenes de una Luna con colores verdes y marrones. Javier Sierra ha aclarado que estas fotografías "no son del Artemis II", sino que se trata de una confusión. En realidad, provienen de la sonda Galileo en 1992 y, aunque muestran que el satélite tiene zonas de color, estas son "invisibles al ojo humano".

La camaradería y los homenajes de la tripulación

A diferencia de la competitividad que a menudo caracterizaba a los astronautas de las misiones Apolo, la tripulación de la Artemis II ha demostrado una camaradería y un "buen rollo" que los ha convertido, en palabras de Sierra, "casi en una familia". Este espíritu de equipo se ha reflejado en varios momentos emotivos.

Uno de los más significativos ha sido el descubrimiento de dos cráteres no cartografiados. La tripulación decidió bautizar al primero como 'Integrity', el nombre de su nave. El segundo fue nombrado 'Carol' por propuesta del especialista canadiense Jeremy Hansen, en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman, fallecida en 2020. El gesto conmovió profundamente a Wiseman, quien "se derrumbó, se echó a llorar, se abrazó al resto del del equipo".

EFE Los astronautas de Artemis II

Otro momento destacable fue cuando el comandante Wiseman le entregó a Hansen el pin de astronauta que se había llevado a bordo, el primero que viaja a la Luna. Este pin, que se otorga en la Tierra a los astronautas estadounidenses, fue un regalo para el miembro canadiense de la misión, un gesto que sella la unión del equipo.

La misión también ha recibido un emotivo mensaje de Charlie Duke, astronauta del Apolo 16, quien aterrizó en la Luna en 1972. "Rezo para que les recuerde que en Estados Unidos y en todo el mundo los estamos alentando", les transmitió Duke, cuya foto familiar permanece en la superficie lunar desde hace más de cinco décadas.

La Artemis II está cargada de simbolismo. A bordo viaja la bandera estadounidense que estaba destinada a la misión Apolo 18, cancelada por recortes de presupuesto. Este detalle, junto a los homenajes y los mensajes espirituales, demuestra cómo la NASA ha logrado entrelazar la proeza técnica con una narrativa que, como señala Sierra, "toca el corazón de los millones de habitantes del planeta tierra". La misión tiene previsto su regreso a la Tierra este viernes.