Treinta años de música y espinas: la dilatada trayectoria de Pastora Soler, en COPE

En un tiempo donde todo parece urgente y efímero, hay artistas que resisten como faros dando luz. No hacen ruido, hacen historia.

Hay artistas que llevan 30 años cantando y todo ese tiempo han estado sosteniéndonos. Su voz ha sido bálsamo y un espejo donde mirarnos. Hay algo profundamente humano en su manera de cantar y en una honestidad que nos enfrenta a nuestros propios miedos. Este miércoles se ha pasado por los estudios de “Herrera en COPE” la cantante Pastora Soler.

Acumula ya tres décadas sobre los escenarios donde ha ofrecido sensaciones muy intensas al público. “Es maravilloso y da un poco de vértigo cuando miras hacia atrás y ves que ha pasado tanto tiempo. Tengo la suerte y el privilegio de seguir aquí. Hay que darle mucho valor a todo eso”, comentaba sobre su carrera musical.

Pastora le diría a su yo del pasado que las cosas tienen que llegar en su momento. “Cuando empezamos estamos constantemente pensando en la meta y a donde vamos a llegar. No existe ninguna meta, es el camino y disfrutar cada una de las cosas que haces, apasionarte e ilusionarte con cada proyecto”, cree acerca de las expectativas que los artistas se generan a sí mismos al comenzar el recorrido profesional.

La cantante empezó su carrera profesional con 15 años, en lo que reconoce como una edad muy complicada. En plena adolescencia luchaba con su familia y representante en vivir también la vida que un adolescente de esa edad disfruta normalmente. Entre los 20 y los 30 todo le pasó muy rápido y más tarde pudo disfrutar más de su vida personal y aprender a base de “espinas” como dice ella.

UN RECORRIDO LLENO DE ESPINAS PARA PASTORA

La cantante sevillana se encuentra ahora en plena gira de conciertos y supone también una celebración de toda su trayectoria. “La gente cuando sale de los conciertos lo hace con un mensaje de superación, fuerza y vida. Las canciones ya las conoce la gente, pero lo que más me gusta es los mensajes que la gente me transmite después”, continua.

La espina más dolorosa para Pastora fue su retirada de los escenarios. Ha podido desde entonces establecer unas nuevas bases de como quiere ordenar y equilibrar su vida. “Con el tiempo me di cuenta de que todo lo que hacía era por y para la artista, pero como persona no existía prácticamente”, recuerda sobre el descuido de su vida y faceta más personal.

Su actuación en Eurovisión para ella fue una experiencia maravillosa. “Hasta que no ha pasado el tiempo, no me he dado cuenta de como lo vivió la gente conmigo. Me quedo con el sentimiento de orgullo y alegría”, concluye.

Pastora trata de salir y disfrutar con la familia, cree que todo aquello que puede aportar a sus hijas no se les va a olvidar en la vida. “Esos recuerdos maravillosos con mis padres son vivencias que le trasladas a tus hijos”, habla de su familia. La cantante andaluza ha compartido conciertos con grandes artistas, como Alejandro Sanz, con el que ha creado una gran amistad y vivido momentos muy emocionantes en su carrera.

Escucha la entrevista completa a Pastora Soler en el audio completo de esta noticia.