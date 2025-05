Andy y Lucas zanjan la polémica y hablan claro sobre si están peleados: "¿Qué quieres que te diga?"

Publicado el 30 may 2025, 12:29

Hay dos buenos amigos que nos visitan este viernes en 'Herrera en COPE'. Son Andy y Lucas. La primera entrevista que concedieron, nos cuenta, fue con Jesús Quintero.

Andy dice que, con el tiempo, se dieron cuenta de lo que hicieron y con la persona con la que se habían sentado delante para afrontar su primera entrevista. Lucas, inmediatamente después, ha contado que les gustaba 'La sonrisa del gato' como nombre del grupo. Lo que pasa "que lo tenían otros y menos mal que, al final, no nos llamamos así".

Surgen muchas preguntas que plantearles. Han reflexionado sobre la evolución de la música. Y de las discográficas. El último recopilatorio lo sacaron con su sello, de hecho. Y dice Andy que, como todo, es "sentarse y negociar". Por otro lado, Lucas indica que cada cosa tiene su momento oportuno.

Andy y Lucas, en 'Herrera en COPE'

¿Y es cierto que están los dos peleados? ¿Qué dicen de todas esas informaciones? Ambos han respondido de forma clara al respecto.

Lucas es el primero en responder. Afirma que, si alguien le preguntara lo que siente por Andy, es amor. Andy, cuenta, es su familia y se conocen desde que eran niños. "Nos hemos peleado, nos hemos reído, nos hemos tirado trastos a la cabeza. Nos hemos dado un abrazo, hemos dado cumpleaños juntos. Es mi familia. ¿Qué quieres que te diga? No pasó nada".

Andy dice que, incluso jugando en Sevilla al fútbol, se lesionó el abductor. Y el día del concierto hizo un giro y se terminó de lesionar. Por eso sale Lucas a escena y Andy se tuvo que marchar al hospital.

Esa situación fue rara para Lucas. Lo de estar en el escenario solo. Pero tiró para delante. Incluso en el concierto que tenían al día siguiente en Tarragona, Andy hizo un esfuerzo para responder a sus fans.

Creen que este tipo de informaciones salen, en palabras de Andy, "porque como todos los grupos se pelean, nosotros también. Hemos tenido muchas discusiones. A mi hermano lo quiero con locura y a día de hoy estoy enfadado con él. Y yo lo quiero. Y él a mí. Una cosa no tiene que ver con la otra".

Más temas. El 10 de octubre en el Palacio Vistalegre (Madrid) es el último concierto. ¿Es realmente el último? Responden que sí porque, entre otras cosas, Lucas sufrió del corazón "y mi madre sufrió un ictus, se me murió mi hermano, el tema de la nariz... son cosas difíciles de gestionar".

EFE Andy y Lucas

Sobre lo de la nariz dice Lucas que sufrió una desviación en el tabique, también la quiso mejorar por estética y se le acumuló todo. No se hizo las curas como debía. Fue muy mal enfermo "y tengo la nariz como la tengo. Si me ves en persona no es como en las fotos".

Por último, ambos han recordado que van a estar en muchos lugares de España: Cáceres, Algeciras, El Puerto de Santa María, y muchas más. Pero, más allá de eso, Alberto Herrera les ha invitado a charlar con ellos cuando acaben. "Contigo, Alberto, y con tu padre. Da gusto", le alaba Lucas a Alberto Herrera.

