¿Te imaginas estar casada y no saberlo? El calvario de Mar Barrera después de que le robaran el DNI: "La cabeza no me iba"

Un día te roban el bolso y, sin saberlo, acabas casada. Así es la historia de Mar. No obstante, como todos los relatos, tiene un principio y un final. En este caso, de la misma forma que sucede en muchos cuentos, ha terminado con un final feliz, pero no sin antes haber sufrido alguna que otra angustia.

Todo empezó cuando le robaron el bolso a Mar en Barcelona. Desde entonces, su identidad ha sido utilizada para empadronamientos falsos y trámites fraudulentos. Mar Barrera tiene 21 años y lleva más de un año atrapada en una pesadilla burocrática que ni siquiera provocó.

El día de su cumpleaños recibió una carta de la Agencia Tributaria: debía 7.200 euros por una supuesta estafa al Estado. ¿Qué delito había cometido supuestamente? Nada más y nada menos que figurar como pareja de hecho de un hombre sin papeles al que jamás ha visto ni conoce.

SUCESIÓN DE LOS HECHOS

Mar ha denunciado ya hasta tres veces la suplantación, pero ninguna administración le ha sabido dar una solución a este grave problema. Nadie se hace cargo. Mientras tanto, la situación se complica. Y lo peor de todo: Hacienda le ha exigido pagar primero y reclamar después por sus dificultades.

La mañana del viernes 23 de mayo, la joven Mar Barrera se reunió a primera hora de la mañana con la Delegación del Gobierno , porque hasta ese momento nadie se había hecho cargo de su problema. Y para conocer qué le han dicho y cómo se va a resolver todo esto, ha pasado por los micrófonos de COPE para charlar con Alberto Herrera.

En su primera intervención, contestando a la primera pregunta del comunicador (que se ha interesado por ella), Mar ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Estoy bien, ahora ya estoy mejor la verdad". La de Castelldefels (Barcelona) ha contado que la reunión de hoy ha sido larga, pero que le han ayudado mucho. A ella y a su familia.

No obstante, aunque ahora ha pasado lo peor, las últimas semanas de su vida han sido realmente complicadas y la preocupación y la angustia se han apoderado por momentos de ella y de su familia: "No sabía a dónde ir, pero por suerte ahora se ha podido solventar", ha explicado con una voz tranquila.

Lo más curioso de todo fue cómo se enteró de que estaba casada, "me llegó una multa de 7200 euros en la que ponía que era pareja de hecho". Sin embargo, ni siquiera sabía de la existencia de ese hombre. Eso sí, lo peor de todo fue cuando Mar descubrió la intrahistoria que había detrás. Le habían cambiado el padrón y sus datos de residencia indicaban que vivía en otro lugar...

"Hice todos los trámites posibles para intentar avisar a las autoridades de lo que estaba pasando, pero no se me había dado la información para poder defenderme antes de que se cumpliera el plazo", ha asegurado la joven. La policía, por otro lado, tan solo le dijo que estas cosas pasan y que tenía que ser Hacienda quien solucionara este asunto.

MOMENTOS DIFÍCILES Y MUCHO ESTRÉS

Desde ese momento, la tensión en la familia de Mar Barrera no dejó de aumentar. "Sentía estrés, presión en el pecho y mucha angustia", ha asegurado la joven. Además, "no podía pensar ni estudiar, la cabeza no me iba y estaba muy dispersa en clase". La madre, que también ha participado en la entrevista, ha añadido que llamó a todos los sitios para descubrir de dónde venía la multa de 7.200 euros, pero cuando lo supo comenzó a atar cabos.

Fue entonces cuando "llamé abogados y nos pusimos manos a la obra". Gracias a sus amigas juristas pudo reaccionar rápido y supo qué debía hacer. Ahora parece que todo va a solucionarse "gracias a la subdelegación del gobierno". Porque Hacienda y la Policía no han hecho nada. De hecho, en la reunión que mantuvieron con la subdelegación les aseguraron que estaban muy comprometidos en ayudarles. Además, quieren corregir los patrones de seguridad que han fallado.

"Gracias a Dios se ha podido solucionar, pero hasta entonces hemos estado con un sufrimiento que no nos podíamos imaginar", ha asegurado la joven catalana. Lo que ahora les preocupa tanto a ella como a su familia es que el nombre de Mar no quede manchado, ya que tan solo tiene 21 años.