Así es 'Wanguiri': el novedoso método con el que pueden estafarte en menos de un minuto

Madrid - Publicado el 27 may 2025, 15:41

¿Cuántas veces has recibido una llamada de un número de teléfono desconocido? Realmente se trata de una práctica muy común, sobre todo si tenemos en cuenta que utilizamos a diario el móvil para mandar mensajes, navegar por internet y llamar a familiares, amigos, compañeros de trabajo, o instituciones tales como un colegio, un centro de salud o un hospital.

No obstante, no siempre se pueden contestar las llamadas. El ajetreo del día a día impide estar atento constantemente del teléfono y además, por una cuestión de respeto, en el trabajo, la universidad, la biblioteca o el gimnasio, lo más normal es tener el sonido desactivado.

El problema es que, recibir una llamada y no contestarla, conlleva en muchas ocasiones devolver la llamada a ese número en cuestión, conozcamos o no el teléfono, y eso puede tener consecuencias realmente serias... y es que, hay muchas estafas relacionadas con este tipo de prácticas.

ESTAFAS telefónicas MÁS COMUNES

En los últimos años, las estafas telefónicas se han convertido en una de las formas más frecuentes de fraude. A pesar de los avances tecnológicos y las advertencias por parte de las autoridades, no es suficiente: los delincuentes siguen encontrando nuevas maneras de engañar a los usuarios. Además, estas llamadas -que a menudo aparentan ser normales-, buscan obtener información personal, datos bancarios o directamente inducir al pago de supuestas deudas o servicios.

Alamy Stock Photo Un anzuelo recoge varias tarjetas de crédito frente a un ordenador portátil

Una de las estafas más habituales es la del falso técnico. En este caso, el estafador se presenta como empleado de una empresa de telefonía o un proveedor de internet. En ese momento, dice haber detectado un problema técnico en el dispositivo del usuario y ofrece resolverlo remotamente con el objetivo de que la víctima instale programas que permiten al delincuente controlar el dispositivo o acceder a información confidencial.

Otro engaño relativamente común es la suplantación de entidades bancarias. El delincuente se hace pasar por un operador del banco e informa de movimientos sospechosos en la cuenta. Con tono urgente, pide confirmar datos personales o códigos de seguridad enviados por SMS. El número desde el que llama parece auténtico gracias a técnicas como el 'spoofing', lo que hace aún más creíble el fraude.

Además, también siguen aumentando timos relacionados con otro tipo de llamadas, tales como grabaciones en las que se advierte sobre una supuesta deuda con Hacienda o alguna multa pendiente. Las amenazas relacionadas con sanciones legales o embargos son muy utilizadas y provocan mucho miedo en determinadas personas, pero no solo eso. También generan presión y al final los usuarios deciden efectuar pagos inmediatos a través de métodos difíciles de rastrear, como transferencias a cuentas extranjeras o tarjetas prepago.

qué es y Cómo FUNCIONA EL 'WAnguIRI'

Tienes una llamada perdida. No sabes quién es porque se trata de un número que no tienes guardado en tu lista de contactos. Sin embargo, decides llamar de vuelta para saber de quién se trata por si acaso es algo importante. Nadie contesta, pero acabas de ser estafado.

Alamy Stock Photo Notificaciones de llamadas perdidas y mensajes sin leer en la pantalla de un smartphone

Todo sucede muy rápido, en cuestión de segundos, pero al mismo tiempo puede suponer elevados cargos en tu factura telefónica. ¿Cómo lo consiguen? Llamando desde líneas internacionales creadas únicamente para eso. Obviamente, al efectuar una llamada al extranjero, te cobran costes adicionales. Y ahí es donde los ciberdelincuentes sacan tajada.

Un sistema automático realiza entre 200.000 y 300.000 llamadas simultáneas. De cada llamada obtienen entre dos y tres euros por minuto, pero con tal de recibir un 10% de llamadas de vuelta habrían obtenido estafar entre 40.000 y 60.000 euros, aunque podría ser mucho más.

Según datos oficiales obtenidos de Telefónica, los prefijos más habituales en este tipo de estafa provienen de países africanos tales como: Uganda (+256), Ghana (+233), Papúa Nueva Guinea (+675), Mali (+223), Costa de Marfil (+225), Marruecos (+212) o Sierra Leona (+231), entre otros. Aunque realmente también hay países de otras regiones desde los que se llama de la misma forma, son Estonia (+372), Bosnia (+387) y Albania (+355).

recomendaciones a seguir

Frente a estas amenazas, los expertos en ciberseguridad recomiendan una serie de consejos a seguir. No devolver las llamadas sin verificar su procedencia, no proporcionar información personal por teléfono (especialmente si la llamada no ha sido solicitad), comprobar las llamadas con la entidad oficial que supuestamente ha llamado, desconfiar de la urgencia y nunca compartir claves o contraseñas son algunas de las mejores formas de protegerse.

Además, es muy importante denunciar cualquier intento de estafa a las autoridades pertinentes para ayudar a frenar este tipo de delitos. Las estafas telefónicas siguen evolucionando, pero la prevención y la información continúan siendo las herramientas más eficaces en la actualidad para combatirlas.