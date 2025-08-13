COPE
La madre de un brigada herido en los incendios de Galicia: "Está intubado y sedado"

Magdalena es la madre de uno de los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra y comparte en ‘La Linterna’ la incertidumbre que está viviendo toda la familia

Incendio de Oímbra
Incendio de Oímbra 

Lucía Blázquez

Madrid - Publicado el

2 min lectura

Las llamas, el viento y las altas temperaturas han generado un caldo de cultivo perfecto para crear uno de los capítulos más graves de incendios forestales en los últimos años en España. En la provincia de Ourense, el incendio de Oímbra ha provocado la hospitalización de tres bomberos que continúan en estado grave.

Un pronóstico esperanzador en medio de la tragedia

Magdalena, la madre de uno de estos héroes, relata la angustia que siente tras ver a su hijo "intubado, sedado y con vendas por todos lados". A pesar de su grave situación, los médicos le han confirmado que está estable, aunque con numerosas quemaduras.

Los médicos son optimistas con la evolución del brigadista, afirmando que, “dentro de la gravedad, no hay riesgo vital”, y si su pronóstico es favorable, “le quitarán la respiración asistida”. Una vez que el joven pueda respirar por sí mismo, se tendrá que prestar cierta atención a las heridas exteriores, “que no haya gravedad de heridas o lesiones internas”, añade su madre.

El sacrificio que ha sufrido como voluntario

El hijo de Magdalena, que llevaba “diez días, un mes y pico en una brigada”, había ido al incendio de Oímbra como voluntario, ya que “iba a tener un día libre” y quería “echar más horas”, según ha relatado su madre. Este es uno de los muchos ejemplos de todos aquellos profesionales que están tratando de sofocar los incendios de nuestro país, jugándose la vida cada día.

Tanto ella  como su familia se encuentran “en shock”, asegurando que no llegan a asimilar la situación de incertidumbre que están viviendo. Sin embargo, lo último que se pierde es la esperanza, por ello, Magdalena recalca que “hay que tener fe”.

