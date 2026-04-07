"Si se niegan a devolverte un bizum que has mandado por error, puedes denunciar por apropiación indebida. Según la cuantía y las circunstancias, se determinaría la posible condena"

¿Qué pasa si me equivoco al mandar un Bizum? Un abogado revela los pasos a seguir para solucionarlo

Enviar un Bizum a la persona equivocada es un error más común de lo que parece y puede generar una gran incertidumbre. Para aclarar las dudas sobre cómo actuar en esta situación, el abogado Roberto Portilla, del despacho Portilla, Arnaíz Abogados, ha detallado el procedimiento a seguir para intentar recuperar el dinero.

El contacto con el receptor y el banco

Según Portilla, lo primero que se debe hacer es intentar contactar con la persona a la que se le ha enviado el dinero por error, ya que el Bizum está asociado a un número de teléfono. El objetivo es comunicarle la equivocación para que proceda a la devolución y evitar así un posible supuesto de enriquecimiento injusto.

Portilla Arnáiz El abogado Roberto Portilla

Sin embargo, puede ocurrir que el receptor sea un desconocido o que se niegue a devolver el importe, aplicándose la máxima de "Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita". Ante esta situación, el siguiente paso es hablar con la entidad bancaria para comunicar el error y solicitar que reviertan la operación.

La vía legal como último recurso

Si los intentos anteriores no dan resultado, Roberto Portilla asegura que no quedaría otra opción que iniciar las acciones legales. Este proceso comienza acudiendo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para "denunciar el hecho en sí".

Una vez interpuesta la denuncia, si la persona que recibió la transferencia no colabora, "quedaría abierta la vía judicial". Portilla explica que el infractor se enfrentaría a "un posible delito, en este caso, de apropiación indebida". La posible condena dependerá de la cuantía y de las circunstancias, por ser una actuación "totalmente indebida e ilegal".