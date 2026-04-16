La reflexión de Armando Zerolo sobre la postura del pontífice frente a la guerra

El profesor de la Universidad CEU San Pablo, Armando Zerolo, ha analizado en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’ cómo la “palabra desarmada” del Papa Francisco ha sido suficiente para provocar una reacción en cadena en el panorama político. Frente a las “estrategias de poder bruto”, la posición del pontífice emerge como vencedora al defender la justicia de manera humilde y sencilla, según ha explicado el experto a Jorge Bustos.

Zerolo describe una serie de rupturas sucesivas: “El Papa rompe con la guerra, Trump rompe con el papa, Meloni rompe con Trump, los húngaros rompen con Orban”. A esta lista añade más ejemplos que, a su juicio, demuestran cómo la integridad de una sola persona ha desestabilizado alianzas que parecían inamovibles.

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El dique de la justicia

Según el análisis de Zerolo, la “ola de extrema derecha” a la que muchos se habían plegado por considerarla imparable, “se ha convertido en espuma al chocar contra el dique de la justicia”. Para el profesor, “tan solo hacía falta que alguien lo dijese”, y fue el papa quien “habló alto y claro, sin miedo” en un momento en que “los que debían hablar callaron”.

El profesor ha recordado el momento en que el papa se encontró aislado en su defensa de la justicia, con una petición clara: “No me dejéis solo en esto”. Zerolo ha insistido en la importancia de este hecho: “Por favor, que nadie lo olvide, cuando llegue el momento de sumarse a la victoria y colgarse las medallas, él se quedó solo”.

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Rendición de cuentas en las Cortes Generales

La intervención del papa tendrá un nuevo capítulo el próximo mes de junio, cuando comparezca ante las Cortes Generales. Zerolo anticipa que en ese momento los políticos “tendrán que mirarle a la cara y no será fácil explicar por qué callaron ante la injusticia, el nacionalismo, el autoritarismo y el sectarismo religioso”.

Finalmente, Armando Zerolo ha concluido su intervención en ‘Herrera en COPE’ con una reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva. Ha señalado que, si bien hay momentos en los que el silencio puede ser cómplice, también llegan ocasiones en las que la única opción es la ruptura: “Hay momentos en los que cuando uno calla otorga, hay momentos en los que toca romper”.