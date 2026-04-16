"Si eres autónomo puedes desgravarte hasta 500 euros en la Renta del seguro de vida si tributas en régimen de estimación directa; 1.500 en el caso de discapacidad"

En plena campaña de la declaración de la Renta, surgen numerosas dudas sobre las deducciones aplicables, especialmente para los trabajadores autónomos. La periodista Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' presentado por Jorge Bustos, ha arrojado luz sobre los seguros que se pueden desgravar para optimizar la factura fiscal.

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El vehículo como gasto 100% deducible

Uno de los principales focos de atención para los autónomos es el vehículo de trabajo. García de la Granja ha explicado que si el coche es indispensable para la actividad profesional, la deducción puede ser total. Como ejemplo, ha citado el caso de un comercial que "se puede desgravar el coche, porque depende de él al 100% para generar ingresos". Esta deducción íntegra se extiende a otros profesionales.

Según ha detallado la experta, la deducción del 100% del coche también se aplica, "aunque sea un uso accesorio", en actividades como el transporte de mercancías, los servicios de transporte a clientes o las clases de conducción.

El seguro de vida y sus límites

El seguro de vida es otro de los productos que pueden aliviar la carga fiscal. Para los contribuyentes que compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 y tienen un seguro de vida vinculado a la hipoteca, existe una deducción de hasta el 15% de las cantidades destinadas a la compra del inmueble.

Existe un límite de 500 euros por persona que asciende a los 1.500 euros en caso de autónomo con discapacidad" Pilar García de la Granja Experta económica

En el caso de los autónomos que tributan en régimen de estimación directa, también pueden desgravarse el seguro de vida. Sin embargo, Pilar García de la Granja ha recordado que "existe un límite de 500 euros por persona que asciende a los 1.500 euros en caso de autónomo con discapacidad".

Deducción del seguro médico privado

Respecto al seguro médico privado, que según datos mencionados por Jorge Bustos tienen contratado el 26% de la población española, su deducción está más acotada. Pilar García de la Granja ha sido clara al respecto, afirmando que solo es posible desgravarlo en dos supuestos concretos.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

La deducción se aplica "solo si se ha contratado a través de tu empresa como parte de un plan de retribución flexible, por ejemplo, o si eres autónomo y tributas en el régimen de estimación directa". Por tanto, no todos los que disponen de una póliza privada pueden beneficiarse de esta ventaja fiscal.

Finalmente, Jorge Bustos ha concluido la sección recomendando a los oyentes tener "todos estos detalles muy claritos" a la hora de revisar y confirmar el borrador de la Renta. El objetivo es no pasar por alto estas ventajas y evitar "darle más dinero al Estado del que se merece".