Carlos Herrera da todas las claves de la visita de Sánchez a China

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo en 'Herrera en COPE' el "debate sordo" sobre el papel de España en el concierto internacional, que considera prácticamente inexistente. Según ha señalado, el presidente Pedro Sánchez se ha ofrecido al líder chino Xi Jinping como su "mayordomo de confianza en Europa", un alineamiento con China que merece un análisis más profundo.

Herrera ha señalado que Pedro Sánchez tiene a sus "dobermans debidamente activados", en referencia a ministros como Félix Bolaños y Óscar Puente, que mantienen una "fuga hacia adelante". Ha destacado especialmente el caso de Bolaños, quien, ante las críticas del PP por su "deriva antidemocrática", ha reafirmado su intención de seguir actuando.

El ministro de Presidencia, según ha criticado Herrera, aseguró que piensa seguir actuando "de hooligan contra jueces". Bolaños afirmó: "Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no, yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece declaraciones tras el acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos, en la sede del Defensor del Pueblo, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Para el comunicador, estas palabras convierten a Bolaños en una especie de "zorro justiciero" que, con "capa, espada y antifaz", se siente legitimado para decidir qué jueces actúan bien o mal. Herrera ha ironizado sobre cómo, según este criterio, el magistrado Pumpido "no prevarica", pero el juez Peinado sí, "porque lo dice Félix el zorro".

Relatos "cochambrosos" y la polémica del Congreso

Herrera también ha criticado los intentos del Gobierno de "forzar los relatos de una manera cochambrosa". Ha puesto como ejemplo un acto con inmigrantes regularizados que, a su juicio, imitaba una "performance" de Donald Trump para promocionar una ley sobre propinas, algo que considera un acto preparado para subir a TikTok.

En esta línea, ha calificado de "mentira" que se venda como una "agresión" el episodio en el que un diputado de VOX subió a la mesa del congreso para pedir explicaciones al vicepresidente Gómez de Celis. Según Herrera, comparar esa escena con el golpe de Estado del 23-F es una exageración y ha lamentado el "victimismo" de algunos diputados.

Bloqueo en Irán y la bravura de los toros

En el plano internacional, el análisis de Herrera se ha detenido en la tensión en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes. Ha destacado la dualidad de Donald Trump, que pasa de amenazar con acciones bélicas a prometer "dos días maravillosos", mientras la armada estadounidense obliga a los barcos a desviarse.

La Armada estadounidense ha advertido a las embarcaciones de la zona con un mensaje contundente recogido por la cadena Al-Jazeera: "Estados Unidos ha anunciado el bloqueo de los puertos iraníes y sus costas. [...] No intentéis cruzar el bloqueo, los barcos que transiten hacia o desde los puertos iraníes serán abordados. Si no cumplen con este bloqueo, se usará la fuerza".

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

Finalmente, el comunicador ha dedicado parte de su análisis a la corrida de toros de la Maestranza de Sevilla, donde ha elogiado la "bravura y movilidad" de los toros de Santi Domecq, que considera una "garantía de triunfo". Tras destacar las faenas de Miguel Ángel Perera, David Galán y el debutante Aarón Palacio, se ha preguntado por qué las grandes figuras evitan esta ganadería de "nobleza y bravura ejemplar".